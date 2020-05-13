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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Vettel'in yerinde olsam baştan başlardım"

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Ecclestone: "Vettel'in yerinde olsam baştan başlardım"
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 08:21

Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'in daha geride olan bir takımla her şeye baştan başlaması gerektiğini düşünüyor.

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari ile yarışmayı bırakacak ve hangi takıma gideceği konusunda büyük bir belirsizlik var.

Vettel'in gidebileceği takım sayısı çok az gibi görünüyor. Red Bull şimdiden Vettel'e kapıyı kapattı ve Mercedes ihtimali de düşük görünüyor. 

McLaren'ın Daniel Ricciardo'yu tercih edeceği düşünüldüğünde, Vettel için tek gerçekçi seçenek Renault olacak.

Bernie Ecclestone da Vettel'in geride olan bir takıma gidip, kendi etrafında bir takım inşa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ecclestone, "Dürüst olmak gerekirse ben olsaydım, ki onun yapıp yapmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok, her şeye yeniden başlamak için o kadar da iyi olmayan bir takıma gitmeyi tercih ederdim. Bu sayede oradaki insanlarla takımı geliştirmeye ve onlarla bir takım inşa etmeye çalışırdım."

"Örneğin Mercedes'e gitmesi için pek fazla sebep göremiyorum. Bu yüznde inşa sürecindeki bir takım için harika bir kazanç olur."

"Red Bull'la yaptığı gibi tamamen yeni bir şey yapması faydalı olur." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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