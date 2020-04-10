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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"

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Ecclestone: "Vettel'in performansı Ferrari yüzünden düştü"
Ekleyen:
, Editör
10 Nis 2020 13:03

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'in geçen yılki kötü performansını Ferrari'nin tavırlarına bağlıyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel geçen yıl başarılı bir sezon geçiremedi ve tek galibiyetini Charles Leclerc'in pole pozisyonundan başladığı Singapur'da aldı.

Leclerc, Ferrari'deki ilk yılında Vettel'i her alanda mağlup etmeyi başardı ve şampiyonayı da takım arkadaşının önünde bitirdi.

Vettel'in Monza'daki spini gibi yıl boyunca zaman zaman yaptığı hatalar eleştiri almasına sebep olurken, eski F1 patronu Bernie Ecclestone mevcut durumu yorumladı.

Ecclestone'a göre Vettel, Ferrari'de arka plana atıldığı için performans düşüşü yaşadı.

Ecclestone, “Elde ettiği sonuçlar biraz kötüleşti, ama bu neden oldu? Muhtemelen takım olarak davranma şekilleriyle ilgili."

"Sebastian takım içerisinde '1 numara' gibiydi ama aniden kimsenin duymadığı genç bir yarışçı ortaya çıktı ve Ferrari'deki herkes ona aşık oldu."

"Belki de bundan dolayı Sebastian’ın sonuçları kötüleşti... Onunla çok yakın bir ilişkim var, ancak bu tür konuları tartışmıyoruz."

"Kendisi asla böyle bir şey söylemedi, ama belki de takımda arka plana itildiğini hissediyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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