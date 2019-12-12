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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, Vettel'in 2020 sonunda emekli olacağını düşünüyor

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Ecclestone, Vettel'in 2020 sonunda emekli olacağını düşünüyor
Ekleyen:
, Editör
12 Ara 2019 16:00

Bernie Ecclestone'a göre Sebastian Vettel, 2020 sonunda Formula 1'den emekli olacak.

Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan anlaşması sezon sonunda bitiyor ve gösterdiği kötü performanslar sonrası 2020 sonunda emekli olacağı iddia ediliyor.

Koltuğunu Lewis Hamilton'a kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olan Vettel'in Ferrari'den ayrılması halinde kendisine cazip gelen çok az seçenek olacak.

Hiç şüphesiz Red Bull ve Mercedes'ten beklediği teklifi alamazsa Vettel'in emekli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vettel'le sık sık görüşen eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone da böyle düşünen isimlerden bir tanesi.

Alman Bild'e konuşan Ecclestone, “Sebastian'ı bir süredir görmediğimi söyleyebilirim, ama kazanmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum."

"Ancak 2021'de Formula 1'de yarışmaya devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ama paramı devam edeceğine yatırmazdım. Yine de Sebastien kendisi için en doğru kararı verecek." dedi.

Ecclestone, Leclerc'i ise F1 efsanesi Michael Schumacher'e benzetti.

"Doğruyu söylemek gerekirse Charles bana genç Michael Schumacher'ı hatırlatıyor. Harika bir yarışçı olmak için gerekli her şeye sahip. "

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Editör Kemal Şengül

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