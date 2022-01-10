Ecclestone: "Vettel, Red Bull'a geri dönmeli"

Formula 1'de dört dünya şampiyonluğu bulunan Sebastian Vettel, özellikle 2010'lu yılların başlarında saf hızıyla öne çıkıyordu. Fakat son şampiyonluğunun üzerinden sekiz yıl geçti.

Ferrari'ye katılmasının ardından ilk yıllarda yine güçlü sürüşler çıkaran Vettel, buna karşılık İtalyan ekiple son yıllarında zorluklar yaşamaya başladı ve hem 2019 hem de 2020 yıllarında genç takım arkadaşı Charles Leclerc'e geçildi.

Bunun üzerine Ferrari, kendisiyle kontrat yenilemedi ve Vettel de Aston Martin'in Formula 1 projesine dahil oldu.

Geçen yıl Aston Martin'de bir podyum alıp, takım arkadaşı Lance Stroll'ü mağlup etse de Vettel'in performansı genel anlamda herkesi tatmin etmedi.

Vettel'in Aston Martin ile olan kontratı 2022 sonunda bitecek ve gelecekte ne yapacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Özellikle onu takıma getiren isim olan Otmar Szafnauer'in ayrılığı, takımdaki geleceğini etkileyebilir.

Takımın yeni patronu Vettel'in performansından ve çalışmalarından memnun kalmazsa, Vettel spordan ayrılabilir.

Fakat Bernie Ecclestone bu senaryonun gerçekleşmemesini umuyor ve Alman pilota Red Bull'a dönüşü tavsiye ediyor.

Ecclestone, Sport1 ile yaptığı röportajda, Vettel'in ne zaman emekli olması gerektiğine yönelik bir soruya şöyle yanıt verdi: "Canı ne zaman isterse. Ona ne zaman emekli olması gerektiği söylenmemeli."

"Artık onun ne kadar hızlı olduğunu bilemiyoruz çünkü rekabetçi bir araç içerisinde değil. Bu yüzden eskisi kadar hızlı olmadığını söylemek o kadar da kolay bir şey değil."

"Bana göre kesinlikle Red Bull'a dönmesi gerekiyor."