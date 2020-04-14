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Formula 1 / Haberler

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

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Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Nis 2020 10:08

Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'in geçirdiği birkaç zor yılın ardından çok hafife alındığını düşünüyor.

Sebastian Vettel, son şampiyonluğunu 2013 yılında aldı ve özellikle geçen yıl çok zor bir sezonu geride bıraktı. Takım arkadaşı Charles Leclerc'e hem sıralama turları hem de yarışlarda mağlup olan Vettel, sezonu bir galibiyetle kapadı.

Bundan ötürü de Vettel'e yönelik çok fazla eleştiri var ve Alman pilotun emekli olması yönünde yoğun bir baskı var.

Ancak eski F1 patronu Bernie Ecclestone, Vettel'in çok hafife alındığını düşünüyor.

"Bana göre Vettel küçümseniyor. Eskiden sahip olduğu rekabetçi genlere sahip olmaya devam ediyor. Sebastian'ı ilk kez Türkiye'deki cuma antrenmanında seyrettim. Her şeyi gözlerimle gördüm, ilk gördüğümde bunu anladım."

"Formula 1'in kazanan bir Sebastian'a ihtiyacı var. Geçen yıl zorlu bir sezon geçirdi ama onu tanıyan birisi olarak Michael Schumacher ve - şampiyonluk sayısında ona katılacak olan- Lewis'in şampiyonluk sayısına çıkamaması için hiçbir neden yok."

"Dediğim gibi insanlar Sebastian'ı gerçekten hafife alıyorlar."

Ecclestone, Hamilton ve Mercedes'le ilgili de, "Bence Mercedes, takımı başarılı şekilde devam ettirebilecek bir alıcı bulabilir. Lewis şimdiye kadar çok, çok şanslıydı çünkü her zaman en iyi araç ve takıma sahipti. Her şeyin en iyisine sahipti." dedi.

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Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Hujber Dávid

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