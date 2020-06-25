Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

Bernie Ecclestone, Evening Standard'a verdiği demeçte Sebastian Vettel ve Formula 1 hakkına özel açıklamalarda bulundu.

"Bu yıl şampiyona olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne olacağını söylemek Formula 1'in elinde değil. Hükümet basit şekilde 'çok üzgünüm, yarış yapamayız' diyebilir ve virüsün ikinci bir dalgası da gelebilir. Sonra planlanan her şey tamamen durur."

"Bu sezon kimse için iyi değil ve sahip oldukları en büyük sorun tüm bunların ne zaman biteceğini bilememeleri. Birisi bunun Eylül veya Ekim'de sona ereceğini söyleyebiliyorsa, o zaman plan yapabilirsiniz. Ama şimdi nasıl plan yapacaksınız? Tek sahip olduğunuz şey umut etmek."

"Bu, komik bir şampiyona değil mi? Avusturya Grand Prix'sine sahipsiniz ve ertesi hafta farklı isimle yine aynı yarış var. Şampiyonaya bakacaksınız ve birileri kazanacak ama ne kazandıklarından emin olamayacaksınız. İnsanlar bunun gerçek bir şampiyona olmadığını söyleyip duracak."

"İşler olduğu gibi kalırsa, Lewis'in 10 şampiyonluk kazanmaması için hiçbir sebep yok."

"Lewis'in başka bir yere gitmesinin de anlamı yok. Mercedes'ten ayrıldığı zaman emekli olacak. Neden Ferrari'ye gitsin ki? Mercedes'le birlikte ne kadar iyi olduğunu biliyor."

"Sebastian'a gelirsek, onunla biraz konuşuyorum ve belki de bir yıl ara vermesi gerekiyor. Sonrasında 2022'de yeni kural değişiklikleriyle dönebilir. Bu, beklemek ve F1'in nasıl değişeceğini görmek için bir şans olacak. Ama bence yapmak istediği şey Mercedes'te Lewis'e karşı yarışmak olacak."

Bütçe sınırıyla ilgili Ecclestone, "Bu tamamen çöp. Yapılması gereken başka şeyler varken, bütçelerinin küçük bir yüzdesi olan 5 milyon pound için uğraşıyorlar. Brabham'a sahip olduğumda Ferrari'den çok daha az harcıyorduk ve hâlâ kazanıyorduk. Onlar bunu yapamıyordu. Bu, parayla değil, insanlarla ilgili bir durum."

"Daha iyi yapılabilecek milyonlarca şey var. İnsanlar Formula 1'i mücadele için izliyor. Kimin kazanacağını bilerek bir yarışı izlemeye gitmek istemiyorlar."

"Araçları basitleştirmeleri gerekiyor. Sahip oldukları motorlar inanılmaz, bir mühendislik başarısı. Ama halkın umrunda mı? Muhtemelen değil. Sadece iyi bir yarış görmek istiyorlar. 16 araçla başladığınız ve yarısı bitirirse şanslı olacağı günler geride kaldı. Şimdi herkes bitiriyor ve her şey hem sıkıcı hem tahmin edilebilir." dedi.