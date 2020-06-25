Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

paylaşım
yorumlar
Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"
Ekleyen:
, Editör
25 Haz 2020 06:01

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel'e bir yıl kenarda bekleyip, neler olacağını düşünme tavsiyesinde bulunuyor.

Bernie Ecclestone, Evening Standard'a verdiği demeçte Sebastian Vettel ve Formula 1 hakkına özel açıklamalarda bulundu.

"Bu yıl şampiyona olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne olacağını söylemek Formula 1'in elinde değil. Hükümet basit şekilde 'çok üzgünüm, yarış yapamayız' diyebilir ve virüsün ikinci bir dalgası da gelebilir. Sonra planlanan her şey tamamen durur."

"Bu sezon kimse için iyi değil ve sahip oldukları en büyük sorun tüm bunların ne zaman biteceğini bilememeleri. Birisi bunun Eylül veya Ekim'de sona ereceğini söyleyebiliyorsa, o zaman plan yapabilirsiniz. Ama şimdi nasıl plan yapacaksınız? Tek sahip olduğunuz şey umut etmek."

"Bu, komik bir şampiyona değil mi? Avusturya Grand Prix'sine sahipsiniz ve ertesi hafta farklı isimle yine aynı yarış var. Şampiyonaya bakacaksınız ve birileri kazanacak ama ne kazandıklarından emin olamayacaksınız. İnsanlar bunun gerçek bir şampiyona olmadığını söyleyip duracak."

"İşler olduğu gibi kalırsa, Lewis'in 10 şampiyonluk kazanmaması için hiçbir sebep yok."

"Lewis'in başka bir yere gitmesinin de anlamı yok. Mercedes'ten ayrıldığı zaman emekli olacak. Neden Ferrari'ye gitsin ki? Mercedes'le birlikte ne kadar iyi olduğunu biliyor."

"Sebastian'a gelirsek, onunla biraz konuşuyorum ve belki de bir yıl ara vermesi gerekiyor. Sonrasında 2022'de yeni kural değişiklikleriyle dönebilir. Bu, beklemek ve F1'in nasıl değişeceğini görmek için bir şans olacak. Ama bence yapmak istediği şey Mercedes'te Lewis'e karşı yarışmak olacak."

Bütçe sınırıyla ilgili Ecclestone, "Bu tamamen çöp. Yapılması gereken başka şeyler varken, bütçelerinin küçük bir yüzdesi olan 5 milyon pound için uğraşıyorlar. Brabham'a sahip olduğumda Ferrari'den çok daha az harcıyorduk ve hâlâ kazanıyorduk. Onlar bunu yapamıyordu. Bu, parayla değil, insanlarla ilgili bir durum."

"Daha iyi yapılabilecek milyonlarca şey var. İnsanlar Formula 1'i mücadele için izliyor. Kimin kazanacağını bilerek bir yarışı izlemeye gitmek istemiyorlar."

"Araçları basitleştirmeleri gerekiyor. Sahip oldukları motorlar inanılmaz, bir mühendislik başarısı. Ama halkın umrunda mı? Muhtemelen değil. Sadece iyi bir yarış görmek istiyorlar. 16 araçla başladığınız ve yarısı bitirirse şanslı olacağı günler geride kaldı. Şimdi herkes bitiriyor ve her şey hem sıkıcı hem tahmin edilebilir." dedi.

Sonraki haber
Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

Önceki haber

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

Sonraki haber

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

trending Bugün

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"
Formula 1 / Formula 1
46dk

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"
Formula 1 / Formula 1

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor
Formula 1 / Formula 1

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"
Formula 1 / Formula 1

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
Formula 1 / Formula 1
20dk

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"
Formula 1 / Formula 1

Doktoru: "Zanardi'nin beyin hasarı, Schumacher'inki kadar büyük değil"

Türkiye'nin de içinde bulunduğu sekiz ülke, 2021 WRC takvimine girmek için çekişiyor
WRC / WRC

Türkiye'nin de içinde bulunduğu sekiz ülke, 2021 WRC takvimine girmek için çekişiyor

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!
GENEL / GENEL

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

Son Haberler

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
Formula 1 / Formula 1
20dk

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"
Formula 1 / Formula 1
46dk

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor
Formula 1 / Formula 1

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"
Formula 1 / Formula 1

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

46dk
2
Formula 1

Brown: "Racing Point bu yıl güçlü olacak çünkü o araç geçen yıl şampiyon oldu!"

3
Formula 1

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

4
Formula 1

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"

5
Formula 1

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

20dk

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor
F1

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"
F1

Ecclestone: "Vettel, 2021'de yarışmamalı"

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor
F1

Imola, 2020 F1 takvimine girmek için çalışmaya devam ediyor

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"
F1

Abiteboul: "Büyük ihtimalle bu yılki tüm yarışlar seyircisiz olacak"

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.