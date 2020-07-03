Ecclestone: "Vettel, 2020'de üzerinde baskı olmadan yarışacak"

Sebastian Vettel, son yıllarda yaptığı hatalar sonrası çoğu zaman emekli olacağı ya da yerine başka bir ismin geleceği gibi söylentilerle boğuşmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve Mercedes'le anlaşamazsa emekli olacağı düşünülüyor.

Vettel böylelikle 2020 yılında üzerinde herhangi bir baskı olmadan yarışacak çünkü artık kaybedecek bir şeyi bulunmuyor.

Bernie Ecclestone tam da bundan ötürü Alman pilotun çok güçlü bir yıl geçirmesini bekliyor.

Ecclestone, "Sebastian ve Charles hiçbir zaman takım olarak çalıştıkları izlenimini vermediler. Birlikte eğlendiklerine dair herhangi bir izlenim yoktu."

"Charles Leclerc ortaya çıktıktan sonra Ferrari, Sebastian'a yeterince güvenmedi ve bu da ayrılığa yol açtı."

“Seb artık ayrılıyor. Şimdi her yarışa baskı altında olmadan ve agresif şekilde çıkabilir. Leclerc'e henüz her şeyini bitmediğini gösterme fırsatı yakalayacak."

“Sonrasında Mercedes'e katıldığını görmek isterim. Toto Wolff onu güzel bir anlaşma yapmaya ikna edebilir."

"Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel'in, birlikte aynı takım için yarıştığını hayal etsenize. Formula 1 için harika bir haber ve harika bir tanıtım olurdu." dedi.