Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak Sonraki / Marko: "Max sprint yarışını kazanacak"
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Ecclestone: "Verstappen'i istediklerinden alıkoyabilecek hiçbir şey yok"

Eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone, Max Verstappen'in daha fazla şampiyonluk kazanmasının önünde hiçbir engel olmadığını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Ecclestone: "Verstappen'i istediklerinden alıkoyabilecek hiçbir şey yok"
Haberi dinle

Geçtiğimiz sezon kıyasıya bir rekabetin ardından Lewis Hamilton'ı mağlup ederek ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, podyumun son basamağına sıkışıp kaldığı senelerin ardından rekabetçi bir araçla yapabileceklerini göstermişti.

Bu sene ise özellikle yarış performansı anlamında vites arttıran son şampiyon, bitime dört yarış kala şampiyonluk ilan etmekle kalmadı, bitime iki yarış kala 14. galibiyetini elde ederek "bir sezonda en çok galibiyet elde eden pilot" rekorunu da kırdı.

F1 camiasının önemli isimlerinden Ecclestone'a göre Verstappen'in bu rekoru geliştirememesi için hiçbir sebep yok.

RTL'e konuşan Ecclestone, "Max oyun oynamıyor. Burada olmasının tek sebebi yarış kazanmak ve dünya şampiyonu olmak, o da bunu başarıyor."

"Onu istediklerinden alıkoyabilecek hiçbir şey yok. Daha fazla şampiyonluk kazanıp kazanamayacağı tamamen takımın gelişip gelişememesine bağlı."

"Dünya şampiyonu olmuş tüm sürücüler sırtlarını takımlarına yaslamak zorunda. Takımın desteğini almadıkları takdirde şampiyon olmayı başaramazlar."

"Eğer o bu seviyede kalır ve takım kendisini desteklemeye devam ederse, kendisinin galibiyet almasını engelleyebilecek hiçbir şey yok."

"Şu an her şey iyi gidiyor, böyle gitmemesi için sebep göremiyorum. Aynı şekilde kalan iki yarışı kazanmaması için de herhangi bir sebep bulunmuyor. Umarım rekoru geliştirmeye devam eder." dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Önceki haber

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Sonraki haber

Marko: "Max sprint yarışını kazanacak"

Marko: "Max sprint yarışını kazanacak"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek" São Paulo GP
Formula 1

Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"

Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi" São Paulo GP
Formula 1

Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"

Canlı anlatım: Brezilya GP São Paulo GP
Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP

Son Haberler

Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Max, Abu Dhabi'de Checo'ya yardım edecek"

Christian Horner, ufak bir sürtüşme yaşayan Max Verstappen-Sergio Perez ikilisinin konuştuğunu ve Verstappen'in Abu Dhabi'de Perez'e yardım edeceğini söyledi.

Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"

Brezilya GP'nin ardından çok tartışılan Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e son bölümde yerini geri vermemesinin bir nedeninin olduğunu, artık yaşananları konuşmalarıyla her şeyin geride kaldığını ve bundan böyle yardıma ihtiyaç duyarsa yardımcı olacağını söyledi.

Perez: "Onun için yaptığım şeylerden sonra, bu durum hayal kırıklığı yaratıyor"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Onun için yaptığım şeylerden sonra, bu durum hayal kırıklığı yaratıyor"

Max Verstappen'in takım emirlerine uymayarak kendisine 6. sırayı vermemesinin ardından konuşan Sergio Perez, "Verstappen için yaptığı bunca şeyden sonra, Verstappen'in bugün kendisine yardımcı olmamasının hayal kırıklığı yarattığını" söylüyor.

Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Mercedes bugün rakipsizdi"

Podyuma çıkan Carlos Sainz, Mercedes'in bugün rakipsiz olduğunu ve şampiyonada savunma moduna geçtiklerini düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.