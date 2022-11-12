Ecclestone: "Verstappen'i istediklerinden alıkoyabilecek hiçbir şey yok"

Geçtiğimiz sezon kıyasıya bir rekabetin ardından Lewis Hamilton'ı mağlup ederek ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, podyumun son basamağına sıkışıp kaldığı senelerin ardından rekabetçi bir araçla yapabileceklerini göstermişti.

Bu sene ise özellikle yarış performansı anlamında vites arttıran son şampiyon, bitime dört yarış kala şampiyonluk ilan etmekle kalmadı, bitime iki yarış kala 14. galibiyetini elde ederek "bir sezonda en çok galibiyet elde eden pilot" rekorunu da kırdı.

F1 camiasının önemli isimlerinden Ecclestone'a göre Verstappen'in bu rekoru geliştirememesi için hiçbir sebep yok.

RTL'e konuşan Ecclestone, "Max oyun oynamıyor. Burada olmasının tek sebebi yarış kazanmak ve dünya şampiyonu olmak, o da bunu başarıyor."

"Onu istediklerinden alıkoyabilecek hiçbir şey yok. Daha fazla şampiyonluk kazanıp kazanamayacağı tamamen takımın gelişip gelişememesine bağlı."

"Dünya şampiyonu olmuş tüm sürücüler sırtlarını takımlarına yaslamak zorunda. Takımın desteğini almadıkları takdirde şampiyon olmayı başaramazlar."

"Eğer o bu seviyede kalır ve takım kendisini desteklemeye devam ederse, kendisinin galibiyet almasını engelleyebilecek hiçbir şey yok."

"Şu an her şey iyi gidiyor, böyle gitmemesi için sebep göremiyorum. Aynı şekilde kalan iki yarışı kazanmaması için de herhangi bir sebep bulunmuyor. Umarım rekoru geliştirmeye devam eder." dedi.