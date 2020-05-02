Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

paylaşım
yorumlar
Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"
Ekleyen:
, Editör
2 May 2020 08:36

Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın Formula 1'deki başarısının genel olarak sahip olduğu araçla bağlantılı olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes ile son altı yılda beş şampiyonluk elde etmeyi başardı ve tüm zamanların en çok şampiyon olan ikinci ismi haline geldi.

Mercedes bu süreçte diğer takımlardan daha hızlıydı ve Hamilton da takım arkadaşlarına üstünlük kurarak peş peşe şampiyonluklar elde etti.

Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın Formula 1'de ve dışarıda yaptıklarından memnun olduğunu ancak Max Verstappen ve belki de Sebastian Vettel'in pistte Mercedes sürücüsü ile aynı şeyleri yapabileceğine inanıyor.

Ecclestone'a göre Hamilton, şampiyonluklarını genel olarak Mercedes aracına ve takımın desteğine borçlu.

AutoCar'a konuşan Ecclestone, en iyi pilotun kim olduğu sorusuna, "Otomatik olarak Lewis'i söylüyorsunuz. Ama aynı ekipte ondan daha iyi olabilecek veya daha iyi bir iş yapacak başka adamlar var mı? Muhtemelen evet."

"%100 Max bunu yapabilir ve her ne kadar kadar biraz geriye gitmesine rağmen kesinlikle Sebastian Vettel de yapabilir."

"Tüm bu çocuklar, aldıkları destek kadar iyiler. Lewis şu anda maksimum desteğe sahip. Arkasına aldığı destekle ilgili en ufak bir eksik dahi yok."

"Ama evet, Lewis farklı bir karaktere sahip. Bu harika. Pırlanta gibi bir çocuk. Aslında F1'den bile daha büyük."

"Giysi tasarlamak ya da arkadaşlarıyla rap yapmak gibi şeylerde yanlış bir şey yok. İnsanların ona bir talimat kitabı verdiğini ve ona ne yapması gerektiğini söylemeye başladıklarını sanmıyorum."

"Konuşabilecek ve insanları cezbedebilecek bir pozisyonda ve bunu kullanıyor olmasından son derece memnunum." dedi.

Vettel'in neden böyle bir dönem geçirdiği sorusuna Ecclestone, "Aniden kimsenin duymadığı bir çocuk (Leclerc) ortaya çıkıyor ve iyi bir performans sergiliyor. Ferrari'deki herkes de ona aşık oldu. Sebastian'a yakınım, ama bunun gibi şeyler hakkında konuşmayız. Kolay bir pozisyonda değil. Sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor ve bu yıl yeteneklerini gösterebilirse, Ferrari'de kalmalı. Değilse de... Doğrusu Red Bull'da çok mutluydu çünkü orada onu seviyorlardı. Çoğu sürücü Ferrari için yarışmak ister ve bence Ferrari'de yarışmanın finansal olarak da iyi olacağını düşündü." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"

Önceki haber

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
55 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
12:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
16:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
13:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
16:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
16:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"

40dk
2
Formula 1

Norris, F1'e dönüş ile beraber büyük bir şok etkisi olmasını bekliyor

2s
3
Formula 1

F1, 2020 sezonunu başlatmak için "biyosfer" planını açıkladı

4
Formula 1

Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"

1s
5
Formula 1

Senna, 1992'de Williams'ı Honda için reddetmiş

Son Videolar

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti 01:50
Formula 1

F1® 2020 oyunu ilk bakış - Zandvoort pisti

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Kanada GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Canlı: 2012 Brezilya GP 02:08:46
Formula 1

Canlı: 2012 Brezilya GP

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"
F1

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"
F1

Lundgaard: "F1 geleceğim Ricciardo'nun kararına bağlı"

Brezilya GP, bilet satışı için yeni F1 takvimini bekliyor
F1

Brezilya GP, bilet satışı için yeni F1 takvimini bekliyor

Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"
F1

Kubica: "Formula 1'de asla eşitlik olmayacak"

Norris, F1'e dönüş ile beraber büyük bir şok etkisi olmasını bekliyor
F1

Norris, F1'e dönüş ile beraber büyük bir şok etkisi olmasını bekliyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.