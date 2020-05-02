Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

Lewis Hamilton, Mercedes ile son altı yılda beş şampiyonluk elde etmeyi başardı ve tüm zamanların en çok şampiyon olan ikinci ismi haline geldi.

Mercedes bu süreçte diğer takımlardan daha hızlıydı ve Hamilton da takım arkadaşlarına üstünlük kurarak peş peşe şampiyonluklar elde etti.

Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın Formula 1'de ve dışarıda yaptıklarından memnun olduğunu ancak Max Verstappen ve belki de Sebastian Vettel'in pistte Mercedes sürücüsü ile aynı şeyleri yapabileceğine inanıyor.

Ecclestone'a göre Hamilton, şampiyonluklarını genel olarak Mercedes aracına ve takımın desteğine borçlu.

AutoCar'a konuşan Ecclestone, en iyi pilotun kim olduğu sorusuna, "Otomatik olarak Lewis'i söylüyorsunuz. Ama aynı ekipte ondan daha iyi olabilecek veya daha iyi bir iş yapacak başka adamlar var mı? Muhtemelen evet."

"%100 Max bunu yapabilir ve her ne kadar kadar biraz geriye gitmesine rağmen kesinlikle Sebastian Vettel de yapabilir."

"Tüm bu çocuklar, aldıkları destek kadar iyiler. Lewis şu anda maksimum desteğe sahip. Arkasına aldığı destekle ilgili en ufak bir eksik dahi yok."

"Ama evet, Lewis farklı bir karaktere sahip. Bu harika. Pırlanta gibi bir çocuk. Aslında F1'den bile daha büyük."

"Giysi tasarlamak ya da arkadaşlarıyla rap yapmak gibi şeylerde yanlış bir şey yok. İnsanların ona bir talimat kitabı verdiğini ve ona ne yapması gerektiğini söylemeye başladıklarını sanmıyorum."

"Konuşabilecek ve insanları cezbedebilecek bir pozisyonda ve bunu kullanıyor olmasından son derece memnunum." dedi.

Vettel'in neden böyle bir dönem geçirdiği sorusuna Ecclestone, "Aniden kimsenin duymadığı bir çocuk (Leclerc) ortaya çıkıyor ve iyi bir performans sergiliyor. Ferrari'deki herkes de ona aşık oldu. Sebastian'a yakınım, ama bunun gibi şeyler hakkında konuşmayız. Kolay bir pozisyonda değil. Sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor ve bu yıl yeteneklerini gösterebilirse, Ferrari'de kalmalı. Değilse de... Doğrusu Red Bull'da çok mutluydu çünkü orada onu seviyorlardı. Çoğu sürücü Ferrari için yarışmak ister ve bence Ferrari'de yarışmanın finansal olarak da iyi olacağını düşündü." dedi.

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