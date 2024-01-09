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Ecclestone: "Verstappen, Schumacher kadar 'acımasız' değil"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Max Verstappen'in Michael Schumacher'e benzediğini fakat Alman pilotun daha "acımasız" olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Bernie Ecclestone'un Formula 1 yönetiminden ayrılmasının üzerinden neredeyse yedi yıl geçmiş durumda.

Yine de 93 yaşındaki Britanyalı, uzun yıllar boyunca yönettiği Formula 1'deki olayları yakından takip etmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Max Verstappen'in 2023 sezonunda ne kadar baskın olduğunu da fark etti.

Red Bull Racing'in yıldızı üçüncü şampiyonluğuna giden yolda 19 galibiyet ve dört sprint zaferi elde etti.

2023 sezonu boyunca sadece bir kez podyumda yer alamadı: -Red Bull'un çok iyi olmadığı-Singapur'da.

Verstappen'in hakimiyeti birçok kişiye Michael Schumacher'i hatırlatıyor ve Ecclestone da yedi kez dünya şampiyonu ile arasında benzerlikler görüyor.

DPA'ya verdiği bir röportajda Ecclestone, "Max Verstappen'de Michael'dan bazı parçalar var." dedi.

Ancak Ecclestone farklılıklar da görüyor.

"Max, Michael kadar acımasız değil, çünkü Michael taviz vermeyi hiç düşünmezdi."

Ecclestone, 91 yarış galibiyeti bulunan Michael'ın Verstappen'den bile daha acımasız olduğunu sözlerine ekledi.

Ecclestone ayrıca yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton hakkında da konuştu.

"Umarım sekizinci şampiyonluğunu alabilir. Bunu başarabilirse tarih yazacak."

Bernie Ecclestone

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bernie Ecclestone

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