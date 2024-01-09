Ecclestone: "Verstappen, Schumacher kadar 'acımasız' değil"

Bernie Ecclestone'un Formula 1 yönetiminden ayrılmasının üzerinden neredeyse yedi yıl geçmiş durumda.

Yine de 93 yaşındaki Britanyalı, uzun yıllar boyunca yönettiği Formula 1'deki olayları yakından takip etmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, Max Verstappen'in 2023 sezonunda ne kadar baskın olduğunu da fark etti.

Red Bull Racing'in yıldızı üçüncü şampiyonluğuna giden yolda 19 galibiyet ve dört sprint zaferi elde etti.

2023 sezonu boyunca sadece bir kez podyumda yer alamadı: -Red Bull'un çok iyi olmadığı-Singapur'da.

Verstappen'in hakimiyeti birçok kişiye Michael Schumacher'i hatırlatıyor ve Ecclestone da yedi kez dünya şampiyonu ile arasında benzerlikler görüyor.

DPA'ya verdiği bir röportajda Ecclestone, "Max Verstappen'de Michael'dan bazı parçalar var." dedi.

Ancak Ecclestone farklılıklar da görüyor.

"Max, Michael kadar acımasız değil, çünkü Michael taviz vermeyi hiç düşünmezdi."

Ecclestone, 91 yarış galibiyeti bulunan Michael'ın Verstappen'den bile daha acımasız olduğunu sözlerine ekledi.

Ecclestone ayrıca yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton hakkında da konuştu.

"Umarım sekizinci şampiyonluğunu alabilir. Bunu başarabilirse tarih yazacak."