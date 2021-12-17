Ecclestone: "Verstappen, Mercedes'in her türlü baskısına rağmen kazandı"

Max Verstappen, geçen pazar günü Abu Dhabi'de Lewis Hamilton'ı geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu kaznamıştı.

Ancak Verstappen'in şampiyonluğundan çok, yarışın sonunda yaşananlar konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor.

F1-Insider.com'a konuşan F1'in eski patronu Ecclestone, "Son yarıştan sonra yaşananlar, zayıflıklarını ortaya çıkardığı için Formula 1 adına felaketti. Spor artık saf bir rekabet olmaktan çıktı ve bazı insanların çıkarlarını savunmak için gerçekleşen bir platforma dönüştü."

"Herkesin duyabileceği üzere Toto Wolff gibi takım patronlarının bir yarış içerisinde yarış yönetiminin kararlarını etkilemeye çalışması şaka gibi. Duyduğunuz üzere Red Bull da kendisini bu etki girişimine karşı savunma zorunluluğu hissetti. Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın ortaya koyduğu bu harika mücadele, tamamen geri plana düştü. Bu gerçekten üzüntü verici."

"Fakat Max şampiyonluğu kesinlikle hak etti. Genç yaşta, tüm zamanların en iyi ve ben başarılı sürücülerinden birisi olan Lewis Hamilton'a karşı kazandı. Ayrıca sadece pist üstünde kazanmadı çünkü Mercedes, Max'i rahatsız edebilmek için basın da dahil olmak üzere ona karşı her şeyi kullandı."

"Mercedes, basının büyük bir bölümünü sıkı şekilde kontrol altında tutuyor, bu açıkça görülebiliyor ama Max sakin kaldı ve sadece işini yaptı. Bana göre söylediği her şey gerçekti ve siyasi bir şey yapmadı. Ek olarak Mercedes, yıl boyunca daha hızlı bir araca sahipti. Bu yüzden takımlar şampiyonasını nispeten daha üstün şekilde kazandılar. Bu, Max'in sürücüler şampiyonluğunun değerini daha da yükseltiyor çünkü bir sürücü olarak fark yaratabileceğini gösteriyor."

"Ayrıca Max, yarış pistinde adil şekilde kazandı önemli olan bu. Ne o ne de Lewis, yarış yönetiminin kararları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildi. Hiçbiri kuralları çiğnemedi ve bu yüzden Max'e ceza verilemez." dedi.

Kendisi başta olsaydı, Abu Dhabi'de yaşananları nasıl çözeceği sorusuna Ecclestone, "Ben olsaydım, asla bu noktaya gelmezdi. Mesela takım patronlarının yarış direktörüyle yaptığı görüşmelerin yayınlanmasına asla izin vermezdim. Yarış içerisinde bu tarz pazarlıklar yapılmasını yasaklardım. Kamuoyuna açık olsa bile yarış direktörüne baskı yapamazsınız. Bu, gelecek yıl tekrarlanmamalı."

"Benim dönemimde de anlaşmazlıklar vardı ama iki tarafı ofisime davet ederdim, her şeyi tartışır ve netleştirirdik. Onlara sporun herkesten daha önemli olduğunu hatırlatırdım. Toto'ya, Max'in şampiyonluğu temiz şekilde ve pist üstünde kazandığını belirtmek istiyorum. Bu yüzden sonuç böyle kalmalı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool