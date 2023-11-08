Ecclestone: "Verstappen, F1'de yarışmış en iyi pilot"
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Max Verstappen'i tüm zamanların en iyi pilotu olarak görüyor.
Max Verstappen, son üç yılda aldığı üç şampiyonluk ve elde ettiği zaferlerle Formula 1 tarihinin en iyileri arasına girdi.
Hollandalı pilot halihazırda griddeki en iyi aracı sürmesine rağmen neredeyse hiç hata yapmıyor ve geriye düştüğünde de sorunsuz şekilde yükseliyor.
Bu yıl Singapur GP hariç her yarışta ilk ikide yer alan Verstappen'in bu performansı da takdir görmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Brezilya GP'de F1 padoğuna dönen Bernie Ecclestone, Verstappen hakkında çarpıcı bir cümle kurdu.
NOS'a konuşan Ecclestone'a tarihteki en iyi sürücünün kim olduğunu düşündüğü soruldu.
Bunun üzerine Ecclestone,"Max Verstappen, Formula 1 tarihinde yarışmış en iyi sürücüdür" dedi.
Hollandalı pilotun gücü sayesinde Zandvoort'un takvimdeki yerinin de kesinleştiğini belirten Ecclestone, "Max Formula 1'de olduğu sürece Zandvoort'taki yarış tehdit altında değil."
"Fakat sonrasında ne olacağını kim bilebilir?"
"Belki de zaman geçtikçe Formula 1 takvimindeki yarış sayısını azaltırlar. Bir sezonda 24 Grand Prix çok fazla, bazıları iptal edilebilir." diye ekledi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Bernie Ecclestone on the grid
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