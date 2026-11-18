Formula 1 Las Vegas GP
Ecclestone: "Verstappen diğer pilotlardan biraz değil, çok daha iyi”
Eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone, 2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesinin dışında kalan Max Verstappen'e yönelik övgülerini sürdürdü. Ecclestone, Hollandalı pilotun griddeki diğer isimlerden çok daha üstün olduğunu savundu.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:49
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Formula 1, 2026 sezonunda yeni bir dünya şampiyonu çıkardı. Max Verstappen'in 2024'teki şampiyonluğunun ve Lando Norris'in 2025'teki zaferinin ardından Andrea Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan etti.
Henüz 20 yaşında şampiyonluğa ulaşarak önemli rekorlara imza atan Mercedes pilotu, İtalya'ya da uzun yıllar sonra Formula 1 dünya şampiyonluğu sevinci yaşattı.
Eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone, Sky Sports Almanya'ya verdiği röportajda Antonelli'nin yeteneğini överken, genç pilotun başarısında kullandığı aracın etkisine de dikkat çekti.
Ecclestone şöyle dedi: “Son derece yetenekli ve büyük bir potansiyele sahip. Ancak kendimize şu soruyu da sormalıyız: Başka bir araçta da aynı başarıyı gösterebilir miydi? Buna cevap vermek zor.”
“Şimdi dünya şampiyonu olmanın getirdiği rolü nasıl üstleneceğini görmemiz gerekiyor. Şampiyonluğu kazandıktan sonraki sezon kolay değildir.”
Ecclestone, Max Verstappen hakkındaki değerlendirmesinde ise oldukça net konuştu.
“Max Verstappen en iyi Formula 1 pilotu. Diğer herkesten çok daha iyi. Sadece biraz daha iyi değil, gerçekten çok daha iyi.”
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- Motorsport.com Ekibi
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