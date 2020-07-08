Ecclestone ve Marko, Vettel'e destek verdi

Sebastian Vettel, takım patronu Mattia Binotto'nun kendisini telefonla arayıp devam etmeyi düşünmediklerini söylemesi karşısında şaşırdığını söylemişti.

Alman pilot, "Açıkçası Mattia beni arayıp takımın devam etme niyeti olmadığını söylediğinde şaşırdım. Bu yüzden hiç görüşme olmadı. Masada bir teklif yoktu. Bu açıdan uzlaşamadığımız bir konu da yoktu." dedi.

Oysa Ferrari, Vettel'in her zaman birinci seçenek olduğunu söylüyordu.

Binotto, Vettel'in açıklamalarına cuma günü yanıt vermek zorunda kaldı ve, “Şaşırdığını duydum ve evet, şaşırdığını hatırlıyorum. Bunu kesinlikle anlıyorum, şaşırması oldukça normal. Kararımızı kabullenirken bugün bile bundan tamamen mutlu olmadığını söyleyebilirim, ki bunun yine normal ve açık bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

İki taraf arasındaki gerilim artarken, Vettel pazar günü spin attı ve kötü geçen yarışın ardından aracı suçlamaktan çekinmedi.

Bernie Ecclestone, F1-Insider.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Son zamanlarda Sebastian'la çok fazla konuşuyordum. Ona Ferrari'den ayrılmasıyla ilgili gerçekleri anlatması gerektiğini söyledim. Bu, onun için önemliydi.

“Sebastian, güçlü bir iradeye sahip son derece yetenekli bir sürücü, ancak bir adaletsizlikle yaşaması gerektiğinde çok hassas oluyor. Şimdi kendini bundan arındırdı. Sürüş hatasının onunla hiçbir ilgisi yoktu. Böyle bir şey her zaman olabilir. Bir diğer süper yıldız Lewis Hamilton bile Avusturya'da en iyi yarışını çıkarmadı."

Helmut Marko da Vettel'e destek verdi.

“Ben olsam sabrımı çok daha erken kaybederdim. Sebastian'ın gerçeği söylemek için uzun süre beklemiş olması, onun sadece ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösteriyor. Her zamanki gibi motive olacak ve amacı takım arkadaşını yenmek. Belki Perşembe günkü açıklamasından sonra Pazar günü daha motiveydi ve çok fazla istekliydi."