Ecclestone: "Tüm düşmanları şimdi Horner'a saldırıyor"

Bernie Ecclestone'un Christian Horner ile uzun yıllara dayanan dostane bir ilişkisi var. Hatta Red Bull Racing takım patronu, eski Formula 1 patronunun düğününde şahitlik bile yaptı.

Horner'ın içinde bulunduğu zor durumda Ecclestone'un gelişmeleri kendi yöntemleriyle ele almaya çalışması, kendisine bazı tavsiyeler vermesi epey olası.

Bazıları Ecclestone'un Horner'a "istifa etmesini" tavsiye ettiğini iddia etmişti. Ancak Ecclestone bu iddiaları yalanladı.

Ecclestone, DPA ajansına şöyle konuştu: "Red Bull göz önünde bir şirket ve bazı sorulara yanıt almak istiyor."

"Christian ve ben uzun zamandır arkadaşız. Şimdi bir şeylerle suçlanıyor. Ancak kanıtlanmadığı sürece masum olacak."

AFP'ye ek bir röportaj veren Ecclestone daha ayrıntılı bir yorumda bulundu: "Christian'a sessiz kalmasını, hiçbir şey yapmamasını, bekle ve gör tavrı takınmasını tavsiye ediyorum."

"Kendisiyle yakın temas halindeyiz. Sorun şu ki, bir şeyle suçlandığınızda çok fazla düşmanınız oluyor. Umarım birileri hem onunla hem de -şikayetçi- kadınla ayrı ayrı konuşabilir ve bu da olayların çözülmesine yardımcı olur."

"Bana öyle geliyor ki Dietrich Mateschitz'in vefatından sonra bir boşluk oluştu. Farklı pozisyonlardaki farklı insanlar, Horner'ı kızdırmak için her türlü hikayeyi uydurma fırsatı yakaladılar."

"Son derece başarılı olmasına ve sadece bu takım için değil, bir bütün olarak Formula 1 için inanılmaz şeyler yapmış olmasına rağmen onu alaşağı etmek istiyorlar."