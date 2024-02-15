Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ecclestone: "Tüm düşmanları şimdi Horner'a saldırıyor"

Bernie Ecclestone, Christian Horner'a sessiz kalmasını tavsiye ettiğini söylüyor ve tüm düşmanlarının şu anda "onunla uğraştığını" belirtiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Bernie Ecclestone'un Christian Horner ile uzun yıllara dayanan dostane bir ilişkisi var. Hatta Red Bull Racing takım patronu, eski Formula 1 patronunun düğününde şahitlik bile yaptı.

Horner'ın içinde bulunduğu zor durumda Ecclestone'un gelişmeleri kendi yöntemleriyle ele almaya çalışması, kendisine bazı tavsiyeler vermesi epey olası.

Bazıları Ecclestone'un Horner'a "istifa etmesini" tavsiye ettiğini iddia etmişti. Ancak Ecclestone bu iddiaları yalanladı.

Ecclestone, DPA ajansına şöyle konuştu: "Red Bull göz önünde bir şirket ve bazı sorulara yanıt almak istiyor."

"Christian ve ben uzun zamandır arkadaşız. Şimdi bir şeylerle suçlanıyor. Ancak kanıtlanmadığı sürece masum olacak."

AFP'ye ek bir röportaj veren Ecclestone daha ayrıntılı bir yorumda bulundu: "Christian'a sessiz kalmasını, hiçbir şey yapmamasını, bekle ve gör tavrı takınmasını tavsiye ediyorum."

"Kendisiyle yakın temas halindeyiz. Sorun şu ki, bir şeyle suçlandığınızda çok fazla düşmanınız oluyor. Umarım birileri hem onunla hem de -şikayetçi- kadınla ayrı ayrı konuşabilir ve bu da olayların çözülmesine yardımcı olur."

"Bana öyle geliyor ki Dietrich Mateschitz'in vefatından sonra bir boşluk oluştu. Farklı pozisyonlardaki farklı insanlar, Horner'ı kızdırmak için her türlü hikayeyi uydurma fırsatı yakaladılar."

"Son derece başarılı olmasına ve sadece bu takım için değil, bir bütün olarak Formula 1 için inanılmaz şeyler yapmış olmasına rağmen onu alaşağı etmek istiyorlar."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso: "Üç günlük test F1 pilotları için 'adil değil'"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Formula 1

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Formula 1
Mercedes tanıtım

Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!" Red Bull'dan rakip takımlara gözdağı: "RB20'de büyük yenilikler var!"

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Formula 1

Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı" Horner: "Soruşturma, takım içerisinde dikkatleri biraz dağıttı"

Son Haberler

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

F1 Formula 1

Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var" Verstappen: "Yeni aracın tasarımında kontrollü bir agresiflik var"

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

F1 Formula 1

Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak" Perez: "Bu yılki hedefim 'ilerleme kaydetmek' olacak"

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

F1 Formula 1
Red Bull Racing tanıtım

Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı? Red Bull, Mercedes'in dikey radyatör tasarımına mı geçiş yaptı?

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

F1 Formula 1

Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinden memnun olan Verstappen, İtalyan ekibe kapıyı kapatmıyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol