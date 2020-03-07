Ecclestone: "Takımlar FIA'ya dava açmalı"

Ferrari'nin geçen yılın ikinci yarısındaki üstün performansı sonrası, motorunun yasallığıyla ilgili ciddi bir tartışma başladı ve Red Bull, FIA'ya bazı sorular yöneltmişti.

Bunun durumun üzerine bazı direktifler yayınlanmıştı ve Ferrari'nin performansı, o direktifler sonrasında düşüşe geçmişti.

Motor incelemesi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve Ferrari ile FIA arasında anlaşma yapıldığı duyuruldu. Fakat bu anlaşmayla ilgili detaylar verilmediği gibi anlaşmanın "gizli" tutulacağı açıklandı.

Ferrari ve Ferrari motoru kullanan takımlar dışındaki diğer 7 ekip, FIA'ya mektup yazarak anlaşmanın detaylarını açıklanmasını istediler.

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, F1-Insider.com'a verdiği demeçte yedi takımın tamamen haklı olduğunu söyledi.

“Takımlar FIA'ya dava açmak zorunda. Takımlar milyonlarca dolarlık tazminatı hak ettiğini düşünüyorum."

"Çünkü eğer Ferrari temiz ve masum olsaydı neden Jean Todt'la anlaşma yapmayı kabul etsinler ki? Bu durum bana sadece itiraf gibi geliyor. “

Ecclestone'a göre bu durum F1 tarihinin en büyük krizlerinden birisi.

"Formula 1'in başında olduğum dönemde, adeta bir itfaiyeci gibi davranmam ve söndürmem gereken bazı yangınlar oldu. Ancak benim zamanımda, takımlar, FIA ve benim aramda her zaman ortak bir nokta bulundu ve bu konuda bir anlaşmaya varabildik. Ancak şimdi görüyorum ki bu artık mümkün değil. Bunun için çok geç."