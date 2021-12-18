Ecclestone: "Şövalyelik Unvanı, artık bu unvanı gerçekten hak etmeyen isimlere veriliyor"

Abu Dhabi GP'de şampiyonluğu son turda kaybeden Hamilton, geçen yılın sonunda Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer almasının ardından şövalyelikle ödüllendirilmişti.

Büyük Britanyalı pilot, geçtiğimiz Çarşamba günü ise nişanını aldı. "Sir" unvanı kazanan Hamilton, motor sporlarındaki başarıları ve katkılarından dolayı bu nişana layık görüldü.

Çarşamba günü Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende, Büyük Britanyalı Hamilton'a nişanını Prens Charles verdi.

Hamilton, 2008'deki ilk dünya şampiyonluğunun ardından Kraliçe tarafından bir MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirilmişti. Hamilton, bundan sonra altı şampiyonluk daha kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi oldu.

Büyük Britanyalı pilot, Stirling Moss, Jackie Stewart ve Jack Brabham'ın ardından şövalye ilan edilen dördüncü Formula 1 pilotu oldu.

Birçok kişi, Hamilton'ı bu başarısından ötürü tebrik etmişti ancak Ecclestone, Şövalyelik unvanının artık "bu unvanı gerçekten hak etmeyen kişilere verildiğini" düşünmekte.

Ecclestone, geçtiğimiz günlerde de Hamilton 8. dünya şampiyonluğuna ulaşmadığı için mutlu olduğunu dile getirmişti.

Alman n-tv'ye konuşan Ecclestone, konu hakkında şunları söyledi: "Şövalyelik unvanı, artık bu unvanı gerçekten de hak etmeyen isimlere veriliyor diye düşünüyorum. Bu unvanın verildiği kişiler çok fazla para kazanıyorlar ve evet, bu paranın birazını hayır kurumlarına bağışlıyorlar ancak bu unvanın verildiği kişilerden bazıları, ülke için özel şeyler yapmamış oluyorlar."