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Formula 1 Haberler

Ecclestone: “Sir Frank olmasaydı belki de bugün F1 olmazdı”

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Formula 1’in eski yöneticisi Bernie Ecclestone, Sir Frank Williams’ın katkıları olmasaydı belki de bugün serinin var olmayacağını söyledi.

Ecclestone: “Sir Frank olmasaydı belki de bugün F1 olmazdı”

Williams F1 takımı, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada takımın kurucusu ve eski takım patronu Sir Frank Williams’ın 79 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sir Frank liderliğinde Williams, 9 takımlar ve 7 sürücüler şampiyonluğu kazandı ve sporda harika bir miras bıraktı.

Ecclestone, kalbini ve ruhunu takımına adayan Sir Frank’in, Formula 1’in bugün var olmasını sağlayan en önemli kişilerden biri olduğunu düşünüyor.

Ecclestone, “Frank, çok uzun bir yol kat eden demirbaşlardan biriydi.”

“Frank gibi insanlar Formula 1’in ilk zamanlarında yer almasaydı, spor bugün hayatta kalır mıydı merak ediyorum. O, Formula 1’i oluşturan insanlardan biriydi.”

“Bu, bir devrin sonu.” dedi.

“Claire sabah beni aradı ve Frank’i kaybettiğimizi söyledi. Mutsuzdum, ancak acı çekmeden aramızdan ayrıldığı için de mutluydum. Çok uzun süre boyunca çok iyi bir iş çıkarmıştı.”

“Claire elbette üzgündü. Onu önceki gün hastaneye çağırmışlar, çünkü Frank’in fazla zamanının kalmamış olabileceğini söylemişler.”

“Acı çekip çekmediğini sordum ve Claire, babasının acı çekmediğini söyledi.”

“Frank’in hikayesi inanılmaz. Onun sağlık durumuyla (tekerlekli sandalyede felçli şekilde), kimse onun kadar uzun yaşamadı.”

“Ancak Frank hiçbir zaman şikayet etmedi. Hiç sızlanmadı. İşleri elinden gelen en iyi şekilde halletmeye çalıştı. O bir savaşçıydı. O, Frank’ti. Herkesle şakalaşırdı ve herkes onu severdi.” ifadelerini kullandı.

 

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