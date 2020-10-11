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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

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Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
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Lewis Hamilton'ın, Michael Schumacher'e ait en önemli rekorları kırmaya yaklaştığı bu sene doğal olarak iki pilot bol bol karşılaştırılıyor.

Schumacher'e ait pole pozisyonu rekorunu çok uzun zaman önce kıran Hamilton, bu sene iki büyük rekoru daha kıracak ya da ortak olacak.

2006 Çin GP'den bu yana 91 yarış zaferi ile Formula 1'de en çok kazanan pilot olan Schumacher'in bu rekoru, yakın gelecekte Hamilton tarafından kırılacak. Hamilton'ın 90 zaferi var. Bir yarış kazanan Hamilton, bu rekora ortak olacak ve bir kez daha kazandığında rekorun sahibi olacak.

Aynı şekilde 6 şampiyonluğa sahip Hamilton, bu seneyi şampiyon olarak tamamlarsa zamanında ulaşılamaz gibi görünen ve yine Schumacher'e ait olan 7 şampiyonluk rekoruna ortak olacak.

Jackie Stewart, Hamilton'ın en iyilerden birisi olamayacağını çünkü araç ve motor avantajı açısından diğerleriyle kıyaslamanın adil olmayacağını söylemişti.

Hamilton'ın başarılarının ardından, Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone da iki pilotu kıyasladı.

 

AFP'ye konuşan Ecclestone, "Schumacher, yarıştığı dönemin çoğunda aracı tek başına kullanıyordu. Hamilton döneminde ise ona ne kadar kişi yardım ediyor, lastik basıncının ne kadar olduğunu, hangi virajda ne kadar hızlı olduğunu ona kimler söylüyor Tanrı bilir."

"Eski günlerde bu konuda Alain Prost'u gerçekten takdir ederdim. Yarış başladığında, o yalnız başına tüm bunları yapardı. Ancak bu günlerde öyle değil. Lewis açısından yanlış bir şey yok. Konu o değil."

"Diğerlerine kıyasla ne kadar iyi? O, çok yetenekli bir pilot ve son 30 senenin ilk 5'i içerisindedir. Michael'den daha mı iyi? O Mercedes'te Michael daha iyi olur muydu? Bunu kimse söyleyemez." dedi.

Ecclestone, Hamilton'ın pist üstü kadar pist dışında yaptıklarıyla da etkileyici olduğunu söyledi.

Ecclestone, "Onun giyinme şekline baktığınızda, yarışçı olduğunu bilmiyorsanız, işini söyleyemezsiniz. Zamanında Nelson Piquet ya da Schumacher'e baktığınızda, onların giyinme şekline bakarak yarışçı olduğunu söyleyebilirdiniz."

"Yarışmak onların hayatıydı ancak Lewis için hayat sadece yarışmaktan ibaret değil. Bu şekilde açıklaması daha kolay olabilir. Farklı tarz bir hayat yaşıyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Michael Schumacher
Editör Abdullah Çelik

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