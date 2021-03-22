Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"

Mick Schumacher, Avrupa F3 ve Formula 2'de elde ettiği şampiyonlukların ardından bu yıl Haas ile Formula 1'e geçiyor.

Haas geçen yıl gridin en yavaş üç takımından bir tanesiydi ve yıl boyunca tek bir güncelleme dahi getirmedi.

Amerikalı ekip, tüm kaynaklarını 2022'ye aktardığı için bu yılki araç üzerinde de herhangi bir güncelleme yapılmayacak.

Bu yüzden hem Mick Schumacher'i hem de takım arkadaşı Nikita Mazepin'i zor günler bekliyor gibi görünüyor.

Ecclestone, "Bu soyad Formula 1'de yer almaya devam etmeli. Ancak Mick için biraz üzgün olduğumu söylemem lazım. Çünkü onun gibi mükemmel yetenekleri olan birisi, şu anda bulunduğu takımla yapabileceklerinden daha fazlasını başarabilir."

"Orada çok fazla şey öğreneceğini düşünmüyorum. Orada kendi başına olacak çünkü ona pek fazla şey öğretebilecek kimse yok."

"Mick için en ideali Red Bull Racing takımı olurdu, yarışları nasıl kazanacağını biliyorlar. Ona gerekli desteği sağlayabilecek insanlar var."

"Formula 2'de mükemmel sonuçlar aldı, ancak Haas'ta bunu yapacağına inanmak zor." dedi.