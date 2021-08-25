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Formula 1 Haberler

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, şampiyonluk savaşının favorisinin Red Bull pilotu Max Verstappen olduğunu düşünüyor.

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

90 yaşındaki Bernie Ecclestone belli bir süredir Formula 1 padokunda yer almıyor fakat sporda yaşananları yakından takip ediyor.

Sezonun ikinci yarısı başlamadan önce Auto Motor und Sport'a konuk olan Ecclestone, Verstappen ve Hamilton arasındaki şampiyonluk savaşı hakkındaki görüşünü paylaştı.

Ecclestone, Alman otomobil dergisine verdiği demeçte, "Paramı Max'e yatırırdım. Bence iyi gidiyor ve şu anda en hızlı araca sahip gibi görünüyor."

 "Max, Lewis'in kazanamadığı yarışları kazanacak ya da Lewis, Max'in kazanamadıklarını. Günün sonunda kimin şampiyon olacağını, hataların sayısı belirleyecek."

"Lewis'in bu konuda daha fazla tecrübesi var ve durumu zaten biliyor. Max için ana risk daha fazla hata yapma ihtimali." dedi.

Ecclestone'a Silverstone'daki ilk turda Verstappen ve Hamilton arasında yaşanan temas da soruldu.

Verstappen'in Hamilton'ın hamlesine ne pahasına olursa olsun direnmek yerine, başka bir fırsatı beklemeyerek hata yapıp yapmadığı sorusuna, "Teoride evet, ama pratikte zor. Lewis öne geçseydi o zaman Max zorlanırdı. Mercedes düzlüklerde daha hızlıydı. Max strateji ve pit ekibi ile öne geçmeye çalışmak zorunda kalacaktı. Ancak daha hızlı pit stoplar planlanamaz." cevabını verdi.

Ecclestone'a göre Red Bull, cezanın yeniden incelenmesini talep ederken de yanlış davrandı.

"Ben de olsam denerdim ama Lewis'in suçlu olup olmadığını tartışmazdım. Bu benim için önemli değil. Hakemler zaten Hamilton'ı suçlamıştı. Red Bull sadece cezaya odaklanmalı ve daha yüksek bir ceza talep etmeliydi."

Ecclestone, eğer görevde olsaydı Hamilton'a nasıl bir ceza vereceği sorusuna, “20 saniye dur kalk verirdim." cevabını verdi.

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