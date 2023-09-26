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Ecclestone, Russell’ın önünde gördüğü sürücüyü açıkladı

Bernie Ecclestone, George Russell’ın Formula 1 Dünya Şampiyonluğu için gerekli özelliklere sahip olup olamadığına karar veremediğini, ancak Oscar Piastri’nin bunu kanıtladığını söylüyor.

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, on the podium

Max Verstappen’in arkasında, Formula 1 Dünya Şampiyonluğu için bekleyen bir dizi sürücü var.
Russell 2023 yılında griddeki beşinci yılını geçiriyor. Takım patronu Toto Wolff, britanyalı pilotun başarılı olmak için gerekli özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Russell’da buna inanıyor ve ihtiyaç duyduğu tek şey, Mercedes’in kendisine gridin önünde mücadele edebileceği bir araç vermesi.

Ancak Russell bu sezon Red Bull’un kazanamadığı tek yarış olan Singapur GP’de, Carlos Sainz ve Lando Norris ile galibiyet mücadelesi verirken hata yaptı.

Bu hata, Ecclestone’un Russell için şampiyonluk özelliklerine sahip olup olmadığını düşünmesine yol açtı.

Ecclestone “Onun hakkında karar veremiyorum. Onu seviyorum. O süper yetenekli."

“Bu, kazanmak için ne yapmaya hazır olduğu ile ilgili alakalı bir mesele. Lewis Hamilton’un yaptığı gibi yarışı enine boyuna düşündüğünü sanmıyorum.” dedi.

Formula 1’in eski patronu bundan ötürü sürücü kadrosu oluştururken sporun bir başka genç yıldızı Oscar Piastri’yi tercih edeceğini söylüyor.

Oscar Piastri, McLaren, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor

Oscar Piastri, McLaren, 3. sıra, podyumda şampanya püskürtüyor

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Avustralyalı pilot Japonya Grand Prix’inde ilk kez ilk çizgide yer almakla kalmadı, pazar günü podyuma da çıktı.

Ecclestone, ”Eğer bir takım patronu olsaydım. Sanırım Avustralyalı (Piastri) çocuğu seçerdim. O çok iyi. Fakat Max gördüğüm en iyisi”

Piastri, 2019’dan 2021’e kadar üç sezonda Formula Renault Eurocup, Formula 3 ve ardından Formula 2’de şampiyonluklar kazanarak hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.

Alpine’e yedek sürücü olarak katıldıktan sonra kendisini, 2022 yılının ortalarında F1 sözleşme tanıma kurulunun McLaren lehine karar verdiği bir sürecin ortasında buldu.

Şu anki sonuçları, sürücünün menajeri olan Mark Webber’in McLaren kapısını çalmasının doğru bir karar olduğunu kanıtlıyor.

Eski Formula 1 sürücüsü Ralf Schumacher, “O süper yetenekli birisi. Formula 3 ve Formula 2 şampiyonlukları kazanmak bile zor. O bunları ilk yıllarında yaptı. Bu son derece olağanüstü”

“Şimdi aynısını Formula 1’de de yapıyor. Onunla ilgili çok fazla iyi şey duyuyoruz." dedi.

Norris’in 2025 yılının sonuna kadar ve kısa bir süre önce 2026 yılının sonuna kadar uzatılan Piastri’nin sözleşmeleriyle ilgili Schumacher, “McLaren kesinlikle gelecek için en iyi pilot ikilisine sahip” dedi.

Çeviri: Burak Yasul

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