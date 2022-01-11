Ecclestone: "Robot olmayan son sürücü Raikkonen'di"

2007 dünya şampiyonu, Formula 1'de mücadele ettiği uzun yıllar boyunca hep kendine has bir karaktere sahipti ve genellikle düşündüğü şeyleri söylerdi.

Fin pilot, 2021 sezonunun sonunda kariyerini noktaladı ve yeni sezonda gridde yer almayacak.

Ayrılığıyla beraber griddeki en yaşlı pilot unvanı Fernando Alonso'ya geçmiş oldu. Ayrıca Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel de yine Fin pilotla uzun yıllar mücadele ettiler.

Sport1'e konuşan Ecclestone, Raikkonen'in her zaman dürüst ve açık sözlü olduğuna dikkat çekti ve kendisini "robot olmayan son sürücü" olarak yorumladı.

Sporun eski patronu, ”Kimi, bir insan olarak süper bir adam."

"Pilot olarak baktığımızda o, gerçek bir yarış pilotu. İstediğiniz şeyi yapıyor: Yarışıyor [ve] insanlara çok fazla aldırış etmiyor."

"Aslında, onlara kendi görüşlerini söylüyor."

“Şahsen hayır, bugün onun gibi olan neredeyse hiç kimse yok. Sorun da bana göre tam olarak bu."

“Şimdi pilotlar artık birer robot gibi oldular, doğru şey olduğunu düşündükleri şeyi yapmak yerine söylenenleri dinliyorlar ve onu yapıyorlar." dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Alain Prost da günümüz sürücülerin robotlaştığını söylemişti.

Prost, "Sürücülerin mevcut sistemin bir parçası olmaları ve sponsorların imajına zarar vermemek için sessiz kalmaları gerekiyor. Son on yıla baktığınızda sürücüler, giderek daha fazla robotlaşıyor." demişti.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images