Ecclestone: "Red Bull'un Horner'ı göndermesi için sebep kalmadı"
Bernie Ecclestone, Red Bull Racing'de krize neden olan skandal Christian Horner olayının büyük ölçüde geride kaldığına inanıyor.
Simon Galloway / Motorsport Images
Christian Horner'in düğününde şahitlik yapan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, onunla hâlâ dostane bir ilişkiye sahip.
Yaşanan son olayların ardından Horner'ın en büyük destekçisi olan Ecclestone, Daily Mail'e verdiği demeçte İngiliz patronu yine destekledi.
Ecclestone'a göre dava artık kapanıyor.
Ecclestone şöyle dedi: "Max Verstappen takım kalacak gibi görünüyor ve her şey çözüldüğü için tüm savaşlar sona ermiş gibi duruyor."
"Bence artık yolumuza devam etmemiz lazım."
"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan söz etmenize izin verilmiyordu ve Yahudiler oradan hiçbir şey satın almıyordu. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Ancak çok uzun zaman geçmeden herkes bunu unuttu ve Mercedes satın almaya başladılar."
"Dolayısıyla kimsenin Christian'ı takımdan göndermek istemesi için bir neden göremiyorum. İş o noktaya gelmeyecek."
"Zaman her şeyi mükemmel bir şekilde iyileştiriyor ve o harika bir iş çıkarıyor."
"Sadece birkaç hafta içerisinde durumun gözle görülür şekilde değiştiğini görebilirsiniz."
"Christian'ın eşi kendisine büyük destek oluyor, tüm ekip iyi gidiyor. Mantıken bu dengeyi bozmak için hiçbir neden yok."
"Artık barış hakim geliyor."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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