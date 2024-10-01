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Formula 1

Ecclestone: "Piastri, önümüzdeki iki yıl içinde şampiyon olacak"

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Oscar Piastri'yi önümüzdeki iki yıl içinde şampiyon olacak 'sihirli bir adam' olarak tanımladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri bu yıl sadece ikinci sezonunda takım arkadaşı Lando Norris'i öylesine zorladı ki McLaren pilotlar şampiyonluğu için Norris'i destekleyeceklerini açıklamak zorunda kaldı. 

Ancak Ecclestone, McLaren'ın Piastri'yi göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyor.

sport.de'ye verdiği röportajda, "O sihirli bir adam!"

"Kesinlikle bir dünya şampiyonu olacak." dedi.

Bunun ne zaman olacağı sorulduğunda, Ecclestone şu yanıtı verdi: "Önümüzdeki iki yıl içinde."

"Araç bu şekilde performans göstermeye devam ederse, bu gerçekleşecek."

McLaren yenilmesi gereken bir takım olarak ortaya çıkarken, Norris de yavaş yavaş Verstappen'e yaklaşmayı başladı. 

Ecclestone, Norris'in Verstappen'i geçebileceğine inanmıyor.

Ecclestone, "Verstappen zaten bir liderlik elde etti, şimdi sadece biraz şansa ihtiyacı var."

"Ama genel olarak Max'in şampiyon olabileceğini düşünüyorum." dedi.

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