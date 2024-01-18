Ecclestone: "Piastri er ya da geç şampiyon olacak"

Bernie Ecclestone, Alman Bild gazetesine konuk oldu ve burada pek çok konuya değindi.

Bu konular arasında Max Verstappen'in başarıları, Oscar Piastri'nin performans ve tabii ki Mick Schumacher vardı.

Ecclestone, sözlerine Red Bull pilotu Verstappen'i değerlendirerek başladı.

Ecclestone, "Max şu anda bir mihenk taşı."

"Onu bir McLaren, Ferrari veya Mercedes'e koysanız bile kazanır." dedi.

Ardından kendisini en çok etkileyen çaylaklardan birisi olan Oscar Piastri'ye değindi.

Ecclestone, "Beni en çok etkileyen genç Avustralyalı Oscar Piastri. Bir gün şampiyon olacağını düşünüyorum." dedi.

Daha sonra Mick Schumacher'in Haas'ta yeterince destek görmediği için kendisini gösteremediğini anlattı.

F1'in eski patronu, "Ona neler yapabileceğini gösterme fırsatı verilmedi."

"Mick yanlış takımdaydı ve yanlış insanlar yüzünden kaybetti."

"Oradaki (Haas'taki) insanlar onu ismi yüzünden kaybetti. Onun ne kadar iyi olduğunu hiç umursamadılar." dedi.