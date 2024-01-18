Ecclestone: "Piastri er ya da geç şampiyon olacak"
Bernie Ecclestone, Oscar Piastri'nin pek çok başarı elde edeceğinden şüphe duymuyor.
Bernie Ecclestone, Alman Bild gazetesine konuk oldu ve burada pek çok konuya değindi.
Bu konular arasında Max Verstappen'in başarıları, Oscar Piastri'nin performans ve tabii ki Mick Schumacher vardı.
Ecclestone, sözlerine Red Bull pilotu Verstappen'i değerlendirerek başladı.
Ecclestone, "Max şu anda bir mihenk taşı."
"Onu bir McLaren, Ferrari veya Mercedes'e koysanız bile kazanır." dedi.
Ardından kendisini en çok etkileyen çaylaklardan birisi olan Oscar Piastri'ye değindi.
Ecclestone, "Beni en çok etkileyen genç Avustralyalı Oscar Piastri. Bir gün şampiyon olacağını düşünüyorum." dedi.
Daha sonra Mick Schumacher'in Haas'ta yeterince destek görmediği için kendisini gösteremediğini anlattı.
F1'in eski patronu, "Ona neler yapabileceğini gösterme fırsatı verilmedi."
"Mick yanlış takımdaydı ve yanlış insanlar yüzünden kaybetti."
"Oradaki (Haas'taki) insanlar onu ismi yüzünden kaybetti. Onun ne kadar iyi olduğunu hiç umursamadılar." dedi.
Son Haberler
Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"
Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka" Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"
Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor
Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor
Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"
Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda" Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"
Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı
Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar