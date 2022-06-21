Ecclestone: "Parasını Ferrari ve Leclerc'in şampiyonluğuna yatıran kaybeder"

Haberi dinle

Max Verstappen, geçen yıl kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti fakat bunu başarması hiç de kolay olmadı. Hollandalı sürücü, Abu Dhabi GP'nin son turuna kadar Lewis Hamilton'la mücadele etti.

Başlangıçta bu yıl da yoğun bir şampiyonluk savaşı olacak gibiydi fakat Ferrari'nin yaşadığı sorunlar ve yaptığı hatalarla, son altı yarışın tamamını Red Bull kazandı.

Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kaldığında 46 puan geriye düşmüştü fakat son altı yarışın beşini kazanıp, Monako'da üçüncü olmasının ardından artık Leclerc'in 49 puan önünde yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 304 puanla ilk sırada yer alırken, Ferrari 228 puanda.

Ferrari şu anda daha hızlı olan taraf gibi görünse de iki şampiyonada birden farkın kapanması kolay olmayacak ve eski F1 patronu Bernie Ecclestone artık İtalyan takımın şampiyonluğuna pek inanmıyor.

Blick'e konuşan Ecclestone şöyle dedi: "Diğer herkes gibi ben de Ferrari'nin 14 yıllık aradan sonra yeniden dünya şampiyonu olacağını ummuştum."

"Fakat şimdi parasını Ferrari veya Leclerc'e yatıran herkesin evlerine eli boş şekilde döneceklerini söyleyebilirim."

"Ferrari'de yeniden hatalar baş gösteriyor, dayanıklılık eski günleri andırıyor ve sürücüler pist üstünde kendilerini yeterince güvende hissetmiyorlar."

"Hal böyle olunca Max, Red Bull-Honda ile kazandığı altı zaferle kolay bir dönemden geçiyor"