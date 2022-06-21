Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Piastri, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Alpine ile piste çıkacak Sonraki / Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Ecclestone: "Parasını Ferrari ve Leclerc'in şampiyonluğuna yatıran kaybeder"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Ferrari veya Charles Leclerc'in bu yıl şampiyon olabileceğine inanmıyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ecclestone: "Parasını Ferrari ve Leclerc'in şampiyonluğuna yatıran kaybeder"
Haberi dinle

Max Verstappen, geçen yıl kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu elde etti fakat bunu başarması hiç de kolay olmadı. Hollandalı sürücü, Abu Dhabi GP'nin son turuna kadar Lewis Hamilton'la mücadele etti.

Başlangıçta bu yıl da yoğun bir şampiyonluk savaşı olacak gibiydi fakat Ferrari'nin yaşadığı sorunlar ve yaptığı hatalarla, son altı yarışın tamamını Red Bull kazandı.

Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kaldığında 46 puan geriye düşmüştü fakat son altı yarışın beşini kazanıp, Monako'da üçüncü olmasının ardından artık Leclerc'in 49 puan önünde yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 304 puanla ilk sırada yer alırken, Ferrari 228 puanda.

Ferrari şu anda daha hızlı olan taraf gibi görünse de iki şampiyonada birden farkın kapanması kolay olmayacak ve eski F1 patronu Bernie Ecclestone artık İtalyan takımın şampiyonluğuna pek inanmıyor.

Blick'e konuşan Ecclestone şöyle dedi: "Diğer herkes gibi ben de Ferrari'nin 14  yıllık aradan sonra yeniden dünya şampiyonu olacağını ummuştum."

"Fakat şimdi parasını Ferrari veya Leclerc'e yatıran herkesin evlerine eli boş şekilde döneceklerini söyleyebilirim."

"Ferrari'de yeniden hatalar baş gösteriyor, dayanıklılık eski günleri andırıyor ve sürücüler pist üstünde kendilerini yeterince güvende hissetmiyorlar."

"Hal böyle olunca Max, Red Bull-Honda ile kazandığı altı zaferle kolay bir dönemden geçiyor"

paylaşım
yorumlar
Piastri, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Alpine ile piste çıkacak
Önceki haber

Piastri, Fransa GP'nin ilk antrenman seansında Alpine ile piste çıkacak
Sonraki haber

Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"

Russell: "Araçta ne zaman bir şeyleri değiştirsek başka tuzaklarla karşılaşıyoruz"
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Vettel: "Schumacher iyi iş yaptığında onu övmek gerekiyor" Kanada GP
Formula 1

Vettel: "Schumacher iyi iş yaptığında onu övmek gerekiyor"

Mazepin: "Fırsat çıktığı anda F1'e döneceğim" Azerbaycan GP
Formula 1

Mazepin: "Fırsat çıktığı anda F1'e döneceğim"

Krack: "Vettel'in motivasyonu yerinde"
Formula 1

Krack: "Vettel'in motivasyonu yerinde"

Daha fazlası
Bernie Ecclestone
Ecclestone: "Vettel, Red Bull'a geri dönmeli"
Formula 1

Ecclestone: "Vettel, Red Bull'a geri dönmeli"

Ecclestone, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanmamasından memnun Abu Dabi GP
Formula 1

Ecclestone, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu kazanmamasından memnun

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"
Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

Son Haberler

Kanada GP'sinin ardından polis, Red Bull garajında kontrol gerçekleştirmiş!
Formula 1 Formula 1

Kanada GP'sinin ardından polis, Red Bull garajında kontrol gerçekleştirmiş!

Brown, Ricciardo hakkındaki yorumunda "sadece dürüst bir cevap vermiş"
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo hakkındaki yorumunda "sadece dürüst bir cevap vermiş"

Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş
Formula 1 Formula 1

Sainz, artık kaza yapma korkusu olmadan aracı zorlayabiliyormuş

Vettel, Kanada GP'de tartışmalı "iklim cinayeti" kask tasarımını kullanmadı
Formula 1 Formula 1

Vettel, Kanada GP'de tartışmalı "iklim cinayeti" kask tasarımını kullanmadı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.