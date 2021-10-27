Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Amerika GP hafta sonu öncesi verdiği demeçte, Netflix'in Drive to Surive serisine katılmayacağını ve onlara herhangi bir röportaj vermeyeceğini söyledi.

Bunun sebebi Drive to Surive'ın "olmayan mücadeleler" oluşturduğuna inanmasıydı. Seri genellikle, arka planda yaşanan şeyleri "dramatize" edilmiş şekilde aktarıyor.

Verstappen, geride kalan sezonlarda, tüm bunların fazla dramatik şekilde anlatıldığını ve ortaya normalde olmayan mücadeleler çıkarıldığını söylemişti.

Bu yüzden yeni sezonda Verstappen'in herhangi bir açıklaması ya da röportajı olmayacak.

Reuters'a konuşan F1'in eski patronu Bernie Ecclestone da bu konuda genç sürücüye destek verdi.

Drive to Surive'ın hiçbir sezonunu izlemediğini söyleyen Ecclestone, "Ben gerçekçi biriyim ve bunun pek de gerçekleri anlatmayacağını biliyorum."

"Bu çocukların çoğunun nasıl davrandıklarını, ne düşündüklerini ve ne yaptıklarını gayet iyi biliyorum."

"Bildiğiniz şeylerden tamamen yanlış olan şeyler gördüğünüzde belki de ben de biraz Max gibi olur ve biraz üzülürüm." dedi.

Ecclestone, 2021 sezonunun çok heyecanlı geçtiğini ve kendisinin de her seansı takip ettiğini belirtti.

"Bu sezona kadar Lewis pole pozisyonundan başlıyordu, baştan sona kadar Lewis lider gidiyordu, hep böyleydi. Bu, kimse için eğlenceli değildi."

"Oysa şimdi tüm antrenmanları ve yarışları seyrediyorum."

"Bana 'evini satıp, bütün paranı onlardan birine yatırman gerekirse, kimi seçerdin?' diye sorsanız, gidip muhtemelen bir rulet oynarım. Çünkü her şey olabilir."