Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bernie Ecclestone, Max Verstappen'in neden Netflix'in Drive to Survive serisinden hoşlanmadığını anlıyor ve aynı şey başına gelseydi, kendisini de sinirleneceğini söylüyor.

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Amerika GP hafta sonu öncesi verdiği demeçte, Netflix'in Drive to Surive serisine katılmayacağını ve onlara herhangi bir röportaj vermeyeceğini söyledi.

Bunun sebebi Drive to Surive'ın "olmayan mücadeleler" oluşturduğuna inanmasıydı. Seri genellikle, arka planda yaşanan şeyleri "dramatize" edilmiş şekilde aktarıyor.

Verstappen, geride kalan sezonlarda, tüm bunların fazla dramatik şekilde anlatıldığını ve ortaya normalde olmayan mücadeleler çıkarıldığını söylemişti.

Bu yüzden yeni sezonda Verstappen'in herhangi bir açıklaması ya da röportajı olmayacak.

Reuters'a konuşan F1'in eski patronu Bernie Ecclestone da bu konuda genç sürücüye destek verdi.

Drive to Surive'ın hiçbir sezonunu izlemediğini söyleyen Ecclestone, "Ben gerçekçi biriyim ve bunun pek de gerçekleri anlatmayacağını biliyorum."

"Bu çocukların çoğunun nasıl davrandıklarını, ne düşündüklerini ve ne yaptıklarını gayet iyi biliyorum."

"Bildiğiniz şeylerden tamamen yanlış olan şeyler gördüğünüzde belki de ben de biraz Max gibi olur ve biraz üzülürüm." dedi.

Ecclestone, 2021 sezonunun çok heyecanlı geçtiğini ve kendisinin de her seansı takip ettiğini belirtti.

"Bu sezona kadar Lewis pole pozisyonundan başlıyordu, baştan sona kadar Lewis lider gidiyordu, hep böyleydi. Bu, kimse için eğlenceli değildi."

"Oysa şimdi tüm antrenmanları ve yarışları seyrediyorum."

"Bana 'evini satıp, bütün paranı onlardan birine yatırman gerekirse, kimi seçerdin?' diye sorsanız, gidip muhtemelen bir rulet oynarım. Çünkü her şey olabilir."

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Önceki haber

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde, takımların geçmişteki performansları bir kenara bırakılmalı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Şampiyonluk mücadelesinde, takımların geçmişteki performansları bir kenara bırakılmalı"

Hakkinen: "Verstappen lastiklerine 'harika' baktı"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Verstappen lastiklerine 'harika' baktı"

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"

Red Bull: "Perez'i en hızlı tur için pite almak acımasızca olurdu"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Perez'i en hızlı tur için pite almak acımasızca olurdu"

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1

FIA, Raikkonen kararından sonra, F1 sürücüleriyle görüşmeyi planlıyor

Seidl: “Sainz, Norris’e yer verirken akıllıca davrandı”
Formula 1 Formula 1

Seidl: “Sainz, Norris’e yer verirken akıllıca davrandı”

Son Haberler

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor
Formula 1 Formula 1

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Hatalar yaptım ama bunlardan dersler çıkardım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.