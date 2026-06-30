Ecclestone: "Ne olursa olsun takımımda isteyeceğim tek pilot Verstappen"

Max Verstappen'in geleceği son haftalarda yeniden F1 gündeminin merkezine yerleşmiş durumda. Önümüzdeki haftaların, dört kez dünya şampiyonu pilotun 2027'de hangi takımda olacağını belirlemede kritik rol oynaması bekleniyor.

Hollandalı pilotun Red Bull ile olan sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor. Ancak anlaşmasında, yaz arasına kadar pilotlar şampiyonasında ilk iki içinde yer almaması durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmasına izin veren bir çıkış maddesi bulunduğu ifade ediliyor.

Avusturya Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayan Verstappen, şampiyonada 73 puanla 7. sırada yer alıyor. Hollandalı pilot, lider Andrea Kimi Antonelli'nin 98, ikinci sıradaki George Russell'ın ise 58 puan gerisinde bulunuyor.

Laurent Mekies ve Bernie Ecclestone Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Crash.net ve seçili medya kuruluşlarına konuşan Ecclestone, Verstappen konusunda oldukça net ifadeler kullandı: "Eğer bugün bir takımım olsaydı, ne olursa olsun ilk yapacağım şey Max'i takıma almak olurdu. Çünkü bu, yeni bir araç geliştirmeye çalışmaktan daha ucuz."

Verstappen son dönemde McLaren ile de anılmış, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hollandalı pilotun menajerlik ekibi McLaren CEO'su Zak Brown ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ecclestone'a Verstappen'in bir sonraki adımının ne olması gerektiği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bütün bu şeyleri tartmak zorundasınız. Artı ve eksileri nedir?"

"Kalırsa kötü mü olur, ne kadar kötü olur? Giderse nereye gider ve daha mı iyi olur? Bunlara karar vermek kolay değil. Ama geçen yıl olsaydı ona Ferrari'ye gitmesini tavsiye edebilirdim."