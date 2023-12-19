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Ecclestone: "Mick yanlış ellerdeydi"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Mick Schumacher'in "yanlış ellerde" olmasının bedelini ödediğini düşünüyor.

Editör Ezel Tan
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Mick Schumacher, Mercedes

Mick Schumacher 2024'te arka arkaya ikinci kez Formula 1'de yedek pilot olarak görev yapacak ve bir yandan da Alpine ile WEC'te mücadele edecek.

24 yaşındaki pilot Mercedes çatısı altında olsa da, 2024 için hiçbir takımı kendisiyle anlaşmaya ikna edemedi.

Alman pilotun durumu, eski Formula 1 CEO'su Bernie Ecclestone'a da soruldu.

RTL medya grubuna verdiği bir röportajda Ecclestone, Schumacher'in başlangıçta yanlış ellere düştüğünü ve bunun da kariyerini etkilediğini söyledi.

Haas'a göndermede bulunan Ecclestone, "Mick yanlış ellerdeydi."

"Ferrari Akademisi de ona yardım etmedi. Red Bull'da çok daha iyi yönetilebilirdi. Orada olsaydı kendisine yardım edip, onu zirveye taşıyabilirlerdi." dedi.

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mick Schumacher, Yedek Sürücü, Mercedes-AMG

Ecclestone, bundan sonrası için Mick'e elinden gelenin en iyisini yapma önerisinde bulunuyor.

Ecclestone, "Mücadeleye devam etmeli; hâlâ iyi performanslar sergileyebilecek konumda olduğunu göstermeli."

"En iyi senaryoda, insanlar onu görecek 'Ona ihtiyacımız var' diyecek."

"Soyadını unutmalı ve kendi başına ilerlemeli. Gelecek yıl dayanıklılık yarışlarında yarışmak şu an için tek seçenek."

"Umarım takımlar onun gelişimini görür ve 'Belki de bir hata yaptık - ona bir şans daha vermeliyiz' der." dedi.

Schumacher isminin Mick için büyük bir sorun olup olmadığı sorulduğunda Ecclestone, "Sanırım öyle" dedi.

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