Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu"

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Formula 1'deki ilerleyişi sekteye uğrayan Mick Schumacher'in F1 yolunda Ferrari yerine Red Bull'u seçseydi kendisi için daha iyi olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Bernie Ecclestone with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Efsane Michael Schumacher'in oğlu olan Mick, 2019'da Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmasının ardından Formula 2'de mücadele etmiş, 2020'de aynı seride ikinci sezonunu geçirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

2021'de Ferrari desteğiyle Haas ile F1'e giriş yapan Schumacher, ilk yılında iyi bir performans sergiledi ancak Mazepin'in mücadeleleri göz önüne alındığında gerçek performans seviyesi belirsizdi.

Schumacher 2022'de Kevin Magnussen ile karşı karşıya geldi. Magnussen, Schumacher karşısında ilk başta daha güçlüydü ancak sonrasında Schumacher bazı güçlü sonuçlar almayı başardı. Ancak bir dizi yüksek profilli ve pahalıya mal olan kaza Haas'ın 2023 için onu Nico Hulkenberg ile değiştirmesine yol açtı.

2022 sonunda Haas ile yollarını ayıran Schumacher, aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi'nden de ayrıldı ve 2023'te yedek pilotluk için Mercedes'le anlaştı. 2024'te Formula 1'de istediği yarış koltuğunu bulamayan Alman sürücü, Alpine ile WEC'de yarışma kararı aldı.

Ecclestone RTL'ye verdiği demeçte Schumacher'in kariyerinin gidişatına ilişkin, "Mücadele etmeli, buna bağlı kalmalı ve hâlâ iyi performanslar sergileyebilecek bir konumda olduğunu göstermeli."

"O zaman insanlar onu bulacaktır. O, ona yarış fırsatı sunan insanları bulmak zorunda değil."

"En iyi senaryoda, insanlar onu görecek ve şöyle diyecekler: Ona ihtiyacımız var. Tersi olmaz. İsminden dolayı onu kabul edecek birini arıyor. İsmini unutmalı ve bir insan olarak gelişmeli."

"Örneğin Red Bull'da daha iyi anlaşılabilirdi, ona yardımcı olurlardı ve onu yukarı taşırlardı." dedi.

Mick Schumacher, Alpine

Fotoğraf: Alpine

Mick Schumacher, Alpine

Schumacher'in Alpine ile Hypercar'a geçişi için Ecclestone, "Bu muhtemelen şu anda yapabileceği tek ve en iyi şey."

"İdeal olarak iyi performanslarla kendini göstermesi iyi olur. O zaman Formula 1'deki sorumlular yeniden düşünebilir ve 'Belki de hata yaptık' diyebilirler. Tekrar deneyeceğiz" diyebilirler."

"Zor soru şu: Nasıl ve ne zaman?" şeklinde konuştu.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Formula 1

Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak" Brown'dan açık mektup: "Çoğu sporda iki takıma birden sahip olmak yasak"

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

MotoGP

Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum" Espargaro: "2024'ün son sezonum olacağını düşünmüyorum"

Newey, Red Bull'un 2023'te çok zorlanmasını bekliyormuş

Newey, Red Bull'un 2023'te çok zorlanmasını bekliyormuş

Formula 1

Newey, Red Bull'un 2023'te çok zorlanmasını bekliyormuş Newey, Red Bull'un 2023'te çok zorlanmasını bekliyormuş

Son Haberler

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

F1 Formula 1

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var" Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

F1 Formula 1

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

F1 Formula 1

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi? Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

F1 Formula 1

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor" Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol