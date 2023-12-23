Ecclestone: "Mick Schumacher'in Red Bull'la F1'e girmesi daha iyi olurdu"

Efsane Michael Schumacher'in oğlu olan Mick, 2019'da Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmasının ardından Formula 2'de mücadele etmiş, 2020'de aynı seride ikinci sezonunu geçirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

2021'de Ferrari desteğiyle Haas ile F1'e giriş yapan Schumacher, ilk yılında iyi bir performans sergiledi ancak Mazepin'in mücadeleleri göz önüne alındığında gerçek performans seviyesi belirsizdi.

Schumacher 2022'de Kevin Magnussen ile karşı karşıya geldi. Magnussen, Schumacher karşısında ilk başta daha güçlüydü ancak sonrasında Schumacher bazı güçlü sonuçlar almayı başardı. Ancak bir dizi yüksek profilli ve pahalıya mal olan kaza Haas'ın 2023 için onu Nico Hulkenberg ile değiştirmesine yol açtı.

2022 sonunda Haas ile yollarını ayıran Schumacher, aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi'nden de ayrıldı ve 2023'te yedek pilotluk için Mercedes'le anlaştı. 2024'te Formula 1'de istediği yarış koltuğunu bulamayan Alman sürücü, Alpine ile WEC'de yarışma kararı aldı.

Ecclestone RTL'ye verdiği demeçte Schumacher'in kariyerinin gidişatına ilişkin, "Mücadele etmeli, buna bağlı kalmalı ve hâlâ iyi performanslar sergileyebilecek bir konumda olduğunu göstermeli."

"O zaman insanlar onu bulacaktır. O, ona yarış fırsatı sunan insanları bulmak zorunda değil."

"En iyi senaryoda, insanlar onu görecek ve şöyle diyecekler: Ona ihtiyacımız var. Tersi olmaz. İsminden dolayı onu kabul edecek birini arıyor. İsmini unutmalı ve bir insan olarak gelişmeli."

"Örneğin Red Bull'da daha iyi anlaşılabilirdi, ona yardımcı olurlardı ve onu yukarı taşırlardı." dedi.

Fotoğraf: Alpine Mick Schumacher, Alpine

Schumacher'in Alpine ile Hypercar'a geçişi için Ecclestone, "Bu muhtemelen şu anda yapabileceği tek ve en iyi şey."

"İdeal olarak iyi performanslarla kendini göstermesi iyi olur. O zaman Formula 1'deki sorumlular yeniden düşünebilir ve 'Belki de hata yaptık' diyebilirler. Tekrar deneyeceğiz" diyebilirler."

"Zor soru şu: Nasıl ve ne zaman?" şeklinde konuştu.