Ecclestone: "Mick, Red Bull ile emin ellerde olurdu"

Schumacher Formula 2 şampiyonluğuna giden yolda Ferrari'nin Sürücü Akademisi'nden geçerek Haas ile F1 gridine katıldı ve iki sezon boyunca gridde kaldı.

Ecclestone, Red Bull'un başarı geçmişi göz önüne alındığında Schumacher için 'pek çok şeyi mahvettiğine' inanıyor.

Schumacher 2024'te Mercedes'te yedek sürücü olarak devam ederken, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda gelişmekte olan Hypercar sınıfına katılmak için Alpine ile anlaşarak ikili bir rol üstlendi.

Ancak F1'e dönme arzusunu gizlemedi ve Ecclestone da kariyerinin başlarında Red Bull'a geçmesinin daha doğru bir hamle olacağına inandığını belirtti.

Deutschen Presse-Agentur'a konuşan Ecclestone, "Genç pilotların kazanmasına yardımcı olan Red Bull gibi bir takımda emin ellerde olurdu. Bu onun için pek çok şeyi mahvetti."

"Eğer babası yanında olsaydı, onun üzerinde tamamen farklı bir etkisi olabilirdi." dedi.

Max Mosley and Bernie Ecclestone

Schumacher'e gelince, çocukluğundan beri kenarda geçirdiği ilk yılın ardından yeniden pistlere dönmeye hazır ve Alpine'deki şansı yeteneklerini yeniden göstermesi için bir fırsat.

Önümüzdeki sezon için planlarını tartışırken Alman pilot, Mercedes'in bu yıl yedek görevlerinin yanı sıra yarışlara da devam etmesini istediğini söyledi, ancak Formula 1'in gelecekteki nihai hedefi olmaya devam ettiğini yineledi.

Schumacher Abu Dabi'de verdiği demeçte, "[Mercedes] için grid'e geri dönmek ve yarışmak, benim için çok önemliydi."

"Formula 1 her zaman bir rüya olmuştur ve her zaman rüya olarak kalacaktır."

"Geri dönme şansını elde ettiğimde, bunu iki elimle tutacağımdan ve herkese kanıtlayacağımdan eminim."

"Eğer sonunda Formula 1'e geri dönmek yerine başka bir kariyere yol açacaksa, bunu yapmaktan mutluluk duyarım."