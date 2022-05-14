Ecclestone, Miami GP'sinin ardından Liberty Media'yı yine eleştirdi

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F1, sporun popülaritesinin artmasıyla birlikte Amerika'da düzenlediği etkinlik sayısını arttırdı. Geçtiğimiz hafta sonu tarihin ilk Miami GP'si yapılırken, 2023 sezonundan itibaren Las Vegas da takvimde yer alacak ve ülke tam üç yarışa ev sahipliği yapacak.

Miami GP'sinde ilk üç sırada bitirenlerin motosikletlerle podyuma çıkması ve piste sahte bir yat limanı kurulması dahil gibi bazı komik anlar yaşandı.

Zaman zaman sporun geldiği noktayı eleştirmesiyle bilinen F1 patronu Bernie Ecclestone, Miami GP'sinin ardından eleştirilerine bir yenisini ekledi ve bazı şeyleri gereksiz bulduğunu belirtti.

Ecclestone, "Formula 1'i Amerikanlaştırıyorlar, 'Formula 1: Amerikan Tarzı' gibi yeni bir seri yaratıyorlar. Bu iyi olabilir, çünkü Amerika'dan bir sürü aptal şey çıkıyor ve herkes mutlu ama benim işleri yürütme şeklim bu değildi." dedi.

Ancak beş yıl önce yönetimi Ecclestone'dan devralan Liberty Media CEO'su Greg Maffei, 91 yaşındaki eski patrona güçlü bir darbe vurmayı hedefliyor.

Ecclestone ile gergin bir ilişkiye sahip olması ile tanınan Maffei, "Bernie istediği kadar kaba konuşabilir. Ama gerçek şu ki artık herkes Formula 1'i istiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Liberty Media, 2016'nın sonlarında sporu devralmasından bu yana birçok ilerici teknolojik gelişmeye imza attı. Amerikan kitle iletişim şirketi, sporun Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümesini sağladı.

Dolayısıyla herkes Ecclestone ile aynı fikirde değil. Bu isimlerden birisi Mercedes takım patronu Toto Wolff.

Wolff şunları söyledi: “Miami çok heyecanlı bir şehir. Formula 1 her yerde olan bir spor, sahip olduğumuz misafir taleplerinin miktarı inanılmaz. Sanırım sonunda Kuzey Amerika'da kalıcı olmayı başardık." dedi.

McLaren takım patronu Zak Brown ise, "Sponsorlardan ve taraftarlardan gelen talep, F1'e geldiğimden beri gördüğüm her şeyin ötesinde, bu dünyanın dışındaydı. Yakında Vegas'ta da olacağız, bu yüzden oyunun popülaritesinin nasıl geliştiğini gerçekten seviyorum." dedi.