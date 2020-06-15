Ecclestone: "Mercedes neden Vettel'i alsın?"

Sebastian Vettel'in Ferrari kariyeri 2020 sonunda bitecek ve F1'e veda etmesi bekleniyor.

Alman pilot, kariyeri boyunca 200'den fazla yarışa çıktı ve 2010-13 yılları arasında dört şampiyonluk elde etti. Ancak Ferrari ile kötü geçen yılların ardından kendisine koltuk bulamamış durumda.

Bernie Ecclestone'a göre de Alman pilotun Mercedes'e geçişi mümkün olmadığı için 2020 sonunda veda edebilir.

Ecclestone, “Vettel bir yıl ara vermeli ve 2022'de dönmeli. Bu yıl başarılı bir performansa sahip olabileceğini düşünmüyorum."

"Ferrari'yi favoriler arasında görmüyorum. Ama Mercedes ve Red Bull ile eşit seviyede performans gösterdiler diyelim, Ferrari neden her halükarda kendilerini bırakacak Vettel'in, takımla uzun yıllar yarışacak sürücüyü yenip gitmesiyle ilgilensin ki? Bu mantıklı değil."

"Sebastian'ın Mercedes'e geçişine gelirsek, bence Toto Wolff'un güçlü bir sürücü listesi var. Elinde Lewis Hamilton gibi bir süper star varsa neden Vettel'e ihtiyacı olsun?"

"Yardımcı pilot rolü için iki seçeneği var: Yıllardır desteklediği Valtteri Bottas ve George Russell." dedi.