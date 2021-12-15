Ecclestone: "Mercedes kötü bir kaybeden"

Hamilton, pazar günkü final yarışında oldukça güçlü bir performans sergiledi ve Nicholas Latifi'nin son altı tura girerken yaptığı kazaya kadar yarışı kazanacak gibi duruyordu.

Güvenlik aracının piste çıkmasının ardından Hamilton ve yeni lastiklere geçen Max Verstappen arasında tur yemiş beş araç vardı. Michael Masi başlangıçta tur yiyen sürücülerin turlarını geri almasına izin vermese de, sonrasında bunu yapmaya karar verdi.

İlginç şekilde Masi, sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki sürücülerden yerini geri almasını istedi. Sonuç olarak yarış bitime bir tur kala başladığında, Verstappen daha yeni lastiklerle Hamilton'ın hemen ardındaydı ve daha ilk bölümde İngiliz sürücüyü geçerek liderliğe yükseldi.

Son turda kaybedilen şampiyonluğun ardından Mercedes, bu kararları protesto etti ve şimdi temyize gitmeye hazırlanıyorlar.

Fakat Ecclestone, Hamilton'ın "hırsızlığa" uğradığı yorumlarını reddediyor ve ortada bir problem görmüyor.

Sky Sports News'e konuşan Ecclestone, “Hırsızlıkla alakalı tüm bu yorumlar saçmalık. Dikkatli bir şekilde düşünürseniz, yarışın ilk turunda o (Hamilton) pistten çıkıp tekrar geldi. Oysa Verstappen pistte kaldı ve kesinlikle yanlış bir şey yapmadı."

"Lewis bunun için hiçbir ceza almadı. Bu yüzden çok fazla şikayet etmemeli."

“Sporda bu tür şeyler her zaman olur. Yarış direktörünü suçlamamak gerek. O, tam olarak doğru olanı yaptı."

"Masi doğru olanı yaptı ve son turda Lewis ile Max'in birbirleriyle rekabet etmesine izin verdi."

"Böyle bir sezonu güvenlik aracının arkasında bitirmek haksızlık olurdu. O zaman da Hamilton dünya şampiyonu olurdu ve taraftarlar 'Bu aptal hakemler ne yapıyorlar?' derdi. Yani bu durumda Masi doğru olanı yaptı."

Hamilton, son virajlara gelirken yarışın "manipüle edildiğini" söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Ecclestone'un buna yanıtı şöyle oldu: "Kimin manipüle ettiğini ve bunu yapacak kadar zeki olduğunu bende bilmek isterim. Bu sadece bir dizi koşulun bir araya gelmesiydi."

“Bence temyize gitmek, Mercedes için yapılabilecek en kötü şey olur. Onlar kötü bir kaybeden gibi görünüyorlar."

"Mercedes'in patronu olsaydım, Toto'ya protesto etmemesini söylerdim. Mercedes, inanılmaz bir geleneğe sahip dünyanın en eski otomobil markası. Muhtemelen dünyanın en iyi otomobillerini üretiyorlar ve insanlar bunu biliyorlar. Eğer bir protesto veya temyiz olursa, onların imajına zarar verir."

"Mercedes zaten kaybetti ama imajlarını daha da mahvedebilirler. FIA'nın bu yıl aldığı kararların temelde Mercedes'in lehine olduğunu anlamak gerekiyor. Max ve Red Bull, şampiyonluğu adil şekilde kazandı ve Mercedes bunu kabul etmeli."

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images