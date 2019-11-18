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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Mercedes, Formula 1'den ayrılır"

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Ecclestone: "Mercedes, Formula 1'den ayrılır"
18 Kas 2019 09:40

Bernie Ecclestone'a göre Mercedes, 2020 sonunda Formula 1'den ayrılacak.

Son yıllarda Mercedes'in Formula 1'den ayrılabileceği yönünde çeşitli spekülasyonlar bulunuyor ve mevcut Concorde Anlaşması'nın bitmesinin ardından Alman üreticinin çekilme ihtimali ortaya çıkabilir.

Toto Wolff geçtiğimiz günlerde, F1'de kalmaya yakın olduklarını ancak kesin bir karar alınmadığını söylemişti.

Sonrasında Auto Bild, Mercedes'i satın almakla ilgili iki taraf olduğunu öğrendi.

Takımı satın alacağı iddia edilen Penske bu iddiaları cuma akşamı yalanladı.

Fakat Bernie Ecclestone, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Mercedes çekilirse şaşırmam. Yönetimde bir değişiklik oldu ve yeni gelenler, Formula 1 konusunda eskileri kadar hevesli değiller."

"Gelecek yılın sonuna kadar yedi dünya şampiyonluğu kazanmış olabilirler ve o zaman 'zaten yedi şampiyonluk kazandık, neden kalalım ki?' diye düşünebilirler."

Ecclestone'a göre Mercedes'le birlikte Lewis Hamilton da Formula 1'den ayrılmalı.

"Lewis yerinde olsaydım, bir şampiyonluk daha aldığımı düşünürüm ve emekli olurum. Eğer Charles Leclerc Ferrari'de kalırsa, Lewis'e karşı kazanabileceğini düşünüyorum ve bu yüzde paramı ona basarım. Daha iyi olduğu için değil, kendisini takımı çok iyi kurduğu ve çok güçlü bir pozisyona sahip olduğu için bunu yaparım."

"Ferrari, çalışması tuhaf bir yer. Ona karşı olabilirler ya da onunla beraber olabilirler. Ancak Lewis'in Mercedes'te olduğu kadar iyi bir iş yapabileceğini düşünmüyorum."

"Ferrari'nin Lewis ve Max arasında seçim yapma şansı olsaydı, Charles'ı seçmelerine neden olanla aynı sebepten Max'i tercih ederlerdi."

"Sebastian Vettel veya Lewis açısından bakarsak, birkaç yıl daha yarışabilirler. Oysa Max ve Charles gibi genç sürücüler on yıl boyunca mücadele edebilirler. Lewis de dahil olmak üzere, diğer sürücüler arasında Max'in en iyi sürücü olup olmadığından emin değilim."

"Sebastian hakkında konuşursak, Ferrari ile olan sözleşmesi bir yıl içinde sona eriyor ve Formula 1'de kalabilir, başka bir takıma gidebilir, ancak kariyerine son da verebilir. Bu seçeneklerden hepsi mümkün. ”

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