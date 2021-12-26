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Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bernie Ecclestone'a göre Mercedes, yarışın son anlarında Valtteri Bottas'ı pist üstünde bırakıp, güvenlik aracı periyodunu uzatmayı deneyebilirdi.

Ecclestone: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin son anlarında Bottas'ı yolda bırakmalıydı"

Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde Nicholas Latifi kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti.

Yarış, bitime bir tur kala tekrar başladı ve o noktada, Max Verstappen yeni yumuşak lastikle olduğu için büyük bir avantaja sahipti.

Red Bull, Sergio Perez'in güç ünitesinde bir sorun keşfetmesinin ardından, son kısımda Meksikalı pilotu yarıştan çekti. Çünkü Perez devam etse ve yolda kalsa, güvenlik aracı periyodu uzayacaktı.

Bu, Mercedes'in yarış nasıl biterse bitsin takımlar şampiyonluğunu garantilediği anlamına geliyordu.

Diğer tarafta Mercedes de Valtteri Bottas'ı pistin bir noktasında durdursaydı, güvenlik aracı belki de pistten hiç ayrılmayacaktı. Bu da pilotlar şampiyonluğunu da garantileyecekleri manasına gelebilirdi.

Blick böyle bir ihtimali, F1'in eski patronu Bernie Ecclestone'a sordu ve Ecclestone şöyle dedi: "Mercedes'in Abu Dhabi GP'nin sonunda Bottas'ı yolda bırakması yeterli olurdu. Bu, oldukça akıllıca bir fikir olurdu ve bunu ben de düşündüm."

"Güvenlik Aracı'nın dışarıda kalması için durulabilecek harika yerler vardı. Pek çok kişi kızabilirdi fakat güvenlik aracı pistte kalmaya devam ederdi ve yarış asla yeniden başlamazdı."

Michael Masi'nin kararlarıyla ilgili Ecclestone, "Son birkaç turda pek çok şey ters gitti. Yarış direktörü Masi, Latifi'in kazasından sonra kırmızı bayrakla yarışı hemen durdursaydı harika olurdu ve kendisini bir beladan kurtarırdı."

"Çünkü iki pilot da yeniden başlangıçta, lastik seçiminde eşit fırsata sahip olacaktı ve biz de Max ile Lewis arasında üç turluk bir mücadele görmüş olacaktık." dedi.

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