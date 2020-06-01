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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Mateschitz, Avusturya GP için para ödemeyecek"

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Ecclestone: "Mateschitz, Avusturya GP için para ödemeyecek"
Ekleyen:
, Editör
1 Haz 2020 19:04

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Dietrich Mateschitz'in Avusturya GP için para ödemeyeceğini, çünkü yarışlar seyircisiz yapılacağı için para kazanamayacağını söyledi.

2020 Formula 1 sezonunun Temmuz ayının başında Avusturya'da yapılması, bir hafta sonra aynı pistte ikinci bir yarış daha yapılması planlanıyor.

Avusturya, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında koronavirüs dönemini nispeten daha hafif atlattı ve Sağlık Bakanlığı, F1 yarışının yapılmasına izin verdi.

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone bu yarış için Red Bull Ring'in patronu Dietrich Mateschitz'in hiçbir ödeme yapmayacağını düşünüyor.

Ecclestone, "Dietrich, yarışı gerçekleştirmekten son derece mutlu olacağını söyledi. Bu yarışta seyirciler olmayacak, ama yine de yarışı yapacağını söyledi."

"Ödeme yapmayacak ama yarışı yapacak. Yarış ücretini de ödemeyecek çünkü bilet satamayacak."

"Tüm çalışanlar Avusturyalı, hepsi orada ve tüm gönüllüler de orada olacak. Yani mutlu olacaklar."

"Avusturya'da o kadar da katı kısıtlamalar yok. Bu yüzden biraz daha fazla özgürlük var. Sorun, takımların İtalya'dan çıkıp çıkamayacağı, lastik üreticisi Pirelli'nin İtalya'dan çıkıp çıkamayacağı. Bence sorun bu olacak." dedi.

Ecclestone, takvimde kaç yarış olabileceği sorusuna ise, "Sorunsuz şekilde yapılabilen sekiz yarış olabilir." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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