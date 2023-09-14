Ecclestone: "Massa'nın davayı kazanma şansı sıfır"
Bernie Ecclestone, Felipe Massa'nın Singapur GP'nin iptali ve 2008 F1 şampiyonluğu için açtığı davayı kazanmasına ihtimal vermiyor.
2008 dünya şampiyonluğunu sadece bir puan farkla Lewis Hamilton'a kaybeden Felipe Massa, 2008 Singapur GP'de yaşananlar nedeniyle 15 yıl sonra FIA ve F1'e karşı dava açmıştı.
Yasal işlem başlatma fikri, Bernie Ecclestone'ın bu yılın başlarında yaptığı açıklamalar sonrasında ortaya çıktı.
Ecclestone, yaptığı açıklamada "Konuyu araştırmak için yeterli bilgiye zamanında sahiptik. Bu koşullar altında Singapur'daki yarışı iptal etmemiz gerekirdi. Şampiyona sıralaması için böyle bir şeyin asla olmaması lazımdı." demişti.
Bu, Ecclestone ve FIA Başkanı Max Mosley'nin, kazanın kasıtlı olduğunu en başından beri bildiği fakat buna rağmen harekete geçmediği anlamına geliyor.
Felipe Massa da bundan ötürü dava açtı.
Fakat Bernie Ecclestone Massa'nın bu davayı kazanmasına ihtimal vermiyor.
Swiss Blick için yaptığı yeni bir röportajda Ecclestone, Brezilyalı pilotun başarılı olma şansını şöyle değerlendirdi: "Massa ve ekibi bunu sadece para için yapıyor ama kazanma şansları sıfır."
"Lewis Hamilton ve Mercedes de pek de temiz olmayan sezon finalinin ardından 2021 Abu Dabi GP için FIA'ya dava açabilir."
Felipe Massa
Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images
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