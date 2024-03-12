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Formula 1

Ecclestone, Massa'nın açtığı davayı destekliyor!

Bernie Ecclestone, her ne kadar doğrudan adı karışmış olsa da, Felipe Massa'nın 2008 dünya şampiyonluğu konusunu İngiliz mahkemelerine taşımasını destekliyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Bernie Ecclestone on the grid

Bernie Ecclestone on the grid

Simon Galloway / Motorsport Images

Pazartesi günü itibariyle, 2008 dünya şampiyonluğuyla ilgili süreç mahkemeye taşındı.

Felipe Massa birkaç ay önce yaptığı açıklamaya sadık kalarak FIA, Formula 1 ve Bernie Ecclestone'a karşı başlattığı davayı Londra'daki Yüksek Adalet Mahkemesi'ne taşıdı.

Brezilyalı pilot, 16 yıl önce Lewis Hamilton yerine kendisinin Dünya Şampiyonu olması gerektiğine inanıyor ve Singapur Grand Prix'sinin sonuçlarının Crashgate olayı nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bernie Ecclestone'un, yetkililerin şampiyona sona ermeden önce Renault tarafından düzenlenen entrikalardan haberdar olduğunu ancak sporun imajına zarar vermemek için müdahale etmemeyi seçtiğini söylemişti. Massa'nın harekete geçme kararı da bundan sonra geldi.

Ecclestone, Felipe Massa ve avukatlarının yasal işlem başlattığını duyurmasından bu yana tepki gösteren tek taraf oldu.

Eski Ferrari pilotunun resmi bildirimine nihayetinde yanıt vermeyen FOM ve FIA yorum yapmayı reddetti. Bernie Ecclestone ise bu hamleyi anlayışla karşıladığını söyledi.

Press Association'a konuşan Ecclestone, "Bana sorsaydı, ona yapılacak en iyi şeyin yasal işlem başlatmak ve neyin doğru neyin yanlış olduğuna bir İngiliz yargıcın karar vermesine izin vermek olduğunu söylerdim."

"Davanın sonucu ve ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem. Hiçbir fikrim yok, kimsenin de olduğunu sanmıyorum ama onun açısından kararı bir İngiliz yargıcın vermesi daha iyi olur."

"Bu ona daha çok yardımcı olacak." dedi.

Massa'nın 2008 şampiyonluk unvanını geri alması pek olası durmuyor fakat 60 ila 120 milyon sterlinlik tazminat talebinin karşılanması mümkün olabilir.

Bernie Ecclestone, Felipe Massa, Williams

Bernie Ecclestone, Felipe Massa, Williams

Fotoğraf: Keith Sutton

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