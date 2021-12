Ecclestone: "Lewis ve Mercedes, Max'a zorbalık yapıyor"

Son yıllardaki en heyecanlı şampiyonluk mücadelesine sahne olan 2021 sezonun son yarışı öncesinde, Verstappen ve Hamilton'ın puanları eşit.

Verstappen, Meksika'daki galibiyetiyle birlikte, şampiyonluğa çok yakındı. Ancak Mercedes ve Hamilton, Brezilya GP'yle birlikte mükemmel bir form grafiği yakaladı ve üst üste 3 galibiyet aldı. Hamilton'ın bu galibiyetleriyle birlikte, son yarışa girilirken iki pilotun da 369.5 puanı bulunuyor.

AFP ile gerçekleştirdiği röportaja İbiza'daki evinden bağlanan Ecclestone, şampiyonluk mücadelesi hakkında şunları söyledi: "Max, Lewis'e göre bir çocuk gibi. Daha da kötüsü, Lewis'in kendi lehine olan büyük bir destek kampanyası var."

"Max'a karşı baskı yapıyorlar ve yarış kontrol de Max'a karşı çünkü Toto yarış kontrole gidiyor. Max'ın yarıştan daha fazla şeyle uğraşması gerekiyor çünkü ona zorbalık yapıyorlar ve bu adil değil."

"Max, birkaç senedir yarışıyor olabilir ama Lewis gibi sokaklarda yıllar geçirmedi, sokaklarda büyümedi. Bu, Lewis'in bir karakter oluşturmasını sağladı ve son birkaç senedir Mercedes'le kazanacağını bilmesi, onu Max'tan çok daha güçlü bir karakter hâline getirdi."

"Bu sezon, Max'ın sürekli bir şekilde yarış kazanabilecek bir araca sahip olduğu ilk sezondu. Bundan önce ise o kadar rekabetçi araçları yoktu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, liderlik mücadelesi veriyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ecclestone, geçtiğimiz yıllardaki Mercedes dominasyonunun ardından bu sene farklı bir mücadele görmenin, spor için iyi olduğu görüşünde.

"Bu mücadele spor için iyi oldu. Bence geçtiğimiz yıllarda insanlar kimin kazanacağını tamamıyla biliyordu ama bu sene, inanılmaz bir sene oldu."

"Bu senenin biraz daha farklı olması iyiydi. Geçtiğimiz yıllardaki dominasyonda Lewis'in bir yanlışı yoktu. O, elinden gelenin en iyisini yaptı ama fazlasıyla yardım da aldı."

"Hamilton, bu hafta sonu şampiyonluğu kazanmasa da bir şey değişmez. O, kesinlikle en iyi ilk 5 pilot içerisinde yer almaya devam eder. Çok yetenekli ve kurnaz bir pilot."

Hamilton bu hafta sonu 8. şampiyonluğuna ulaşarak, F1 tarihindeki bir diğer rekoru kırsa bile Ecclestone'un kafasındaki en iyi pilot değişmeyecek gibi duruyor.

"[Juan Manuel] Fangio şanslıydı çünkü bir takımda uzun süre kalmak zorunda değildi. Pilotların bir senelik anlaşmaları oluyordu ve en iyi takıma geçebiliyorlardı."

"Ben, her zaman Alain Prost'un gerçekten en iyisi olduğunu düşündüm. Arabayı tek başına, yardım almadan sürdü. Bir yarış içerisinde her şeyi koruması, yönetmesi gerekiyordu ve Prost'un karşısında her zaman kendisine rakip olabilecek çok rekabetçi bir araç vardı."

"Günümüzde bütün pilotlar yardım alıyorlar. Işıklar söndüğünde pilot kendi başına olmalı. Bunun yerine pit yolunda bulunan ya da takımların merkezlerinde çalışan insanlar, onlara ne yapmaları gerektiğini söylüyorlar."

Alain Prost, McLaren MP4/5 Fotoğraf: Sutton Images