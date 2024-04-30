Ecclestone: "Lewis egosunu tatmin için Ferrari'ye geçiyor"
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişini "ego tatmini" olarak görüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2025 yılında Formula 1'in en büyük takımı olan Ferrari ile yarışma kararı aldı ve herkesi şaşırttı.
F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, yedi kez dünya şampiyonunun kararını "tuhaf bulduğunu" söyledi.
Racingnews365'e konuşan Ecclestone, "Lewis tuhaf bir geçiş yapıyor."
"Toto Wolff ona çok güvendi ve ikisi de bencil nedenlerle birbirlerine yakınlaştılar."
"Aralarında birbirlerine tamamen güvenebilecekleri bir ilişki olduğunu hiç sanmıyorum. Açıkçası böyle bir ilişki yoktu ve bu yüzden Hamilton aniden ayrılmaya karar verdi."
"Kararı benim için büyük bir sürpriz oldu; neden bir yıl önce takımdan ayrılma kararı verdiğini anlamıyorum. Neden duyuruyu yapmak için beklemedi?"
"Ferrari onu getirerek iyi bir anlaşma yaptıklarına inanıyor, ancak Lewis'in bu işe egosunu tatmin etmek için girdiğini düşünüyorum."
"Frederic Vasseur, Lewis'i kariyerinin ilk yıllarından beri tanıyor. John Elkann için Formula 1'deki en iyi pilotlardan birini alma şansı oldu, ki bazı insanlar Lewis'in en iyisi olduğunu düşünüyor."
"Aynı zamanda bir ego tatmin etme meselesi. Yani bu sadece bir çok faktörün bir araya gelmesiyle oluyor." dedi.
Ecclestone, fırsatı olsaydı Hamilton'ı kendi takımına "almayacağını" da ekliyor.
"Çok fazla gereksiz karmaşa var. Lewis, Mercedes'i bir bakıma komuta ediyor."
"Toto, Lewis'in mutlu kalması ve ayrılmaması için bunu yapmasına izin verdi. Fakat ben takımımda sürücülerin bu tür şeyler yapmasına asla izin vermedim."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, is interviewed on the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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