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Formula 1 Haberler

Ecclestone: "Leclerc, çok iyi bir sürücüden fazlası değil"

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Carlos Sainz'ın Charles Leclerc'i geçmesinin pek çok kişiyi şaşırttığını söyledi.

Ecclestone: "Leclerc, çok iyi bir sürücüden fazlası değil"

Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerini alan Carlos Sainz, takımdaki ilk yılında Charles Leclerc'i puan olarak geride bırakmayı başardı.

İspanyol pilot, bu yılki tüm yarışları tamamlamayı başardı ve 20'sinde puan alarak, takımın şampiyona üçüncülüğünü almasına yardım etti.

Diğer tarafta Leclerc, Monako ve Macaristan'da yarış dışı kaldı. Bu da tablonun Sainz'ın lehine dönmesine yardım etti.

Sainz vs Leclerc kıyası:

  Leclerc Sainz
Sıralama turları (önde tamamlama) 13 9
Q2'ye kalma 22 22
Q3'e kalma 18 15
Pole pozisyonu 2 0
Sprint sıralama (önde tamamlama) 2 1
Yarış (önde tamamlama) 14 6
İlk 10 18 20
Podyum 1 4
Galibiyet 0 0
Puan 159 164.5
Yarış dışı 2 0

Sonuç olarak Sainz'ın takımla ilk yılında, belirli şartların da yardımıyla Leclerc'i geride bırakması, Monakolu pilotla ilgili görüşleri biraz değiştirmiş durumda.

Bernie Ecclestone Blick gazetesine verdiği son röportajda, Leclerc'in çok iyi bir olduğunu söylese de, "özel biri" olmadığını belirtti.

Ecclestone şöyle dedi: "Carlos Sainz'in babası beni aradı ve oğlunun durumunu anlattı."

"Maranello'daki birçok kişi, Sainz'ın 2021'de takım arkadaşı Charles Leclerc'le kora kor mücadele etmesine şaşırdı."

"Charles'a gelirsek, benim için her zaman çok iyi bir sürücüydü fakat bundan daha fazlası olmadı."

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc play chess

Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc play chess

Fotoğraf: Ferrari

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