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Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Leclerc çok fazla hata yapıyor"

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Ecclestone: "Leclerc çok fazla hata yapıyor"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Eki 2019 17:00

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Charles Leclerc'in çok fazla hata yaptığını söylerken, kendisine Max Verstappen'in ilk yılını hatırlattığını söyledi.

Charles Leclerc bu yıl Ferrari'de yarışmaya başladı ve şimdiye kadar yedi pole pozisyonu almasına rağmen sadece ikisini zafere dönüştürebildi.

Bununla birlikte Monakolu pilot, ilk yılındaki bu güçlü performansının ardından dikkatleri üzerine çekti ve sık sık övgü aldı.

Uzun yıllar Formula 1'in başında yer alan Bernie Ecclestone, Charles Leclerc'in çok fazla hata yaptığını ve bu açıdan Max Verstappen'e benzediğini söyledi.

"Leclerc iyi bir pilot, ama yine de Ferrari'de çok fazla hata yapıyor."

"Aslına bakarsak bu Max Verstappen'ın kariyerinin başında yaptığıyla aynı şey. Sadece kokpitte rahat ve sakinseniz dünya şampiyonlukları için savaşabilirsiniz."

"Tıpkı dostum Sebastian Vettel'in yaptığı gibi. O bunu gösterdi. Tamam, birkaç yarışta zorlandı ve şüpheye düştü ama neyse ki kendini tekrar buldu." 

"Ferrari, 2020'de en güçlü sürücü ikilisine sahip olacak. Ama yönetici odasında bununla baş edebilmeniz gerekiyor. Özellikle de nihayet en iyi araç Maranello'da olduğu zaman!"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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