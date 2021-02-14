Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

Geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 hastalığı, dünyada 109 milyona kişiye bulaştı ve bunların 60,9 milyonu iyileşirken, 2,39 milyon kişi hayatını kaybetti.

Şu anda çeşitli mutasyonlar ortaya çıksa bile, aşılama çalışmaları başladı ve özellikle risk grubundaki insanlar aşı olmaya başladılar.

35 yıl önce İsviçre'den mülk satın alan Bernie Ecclestone, her ne kadar İngiliz vatandaşı olsa bile İsviçre'de COVID-19 aşısı olan ilk isimlerden biri oldu.

İsviçre'deki aşı çalışmaları Lucerne'de başladı ve Ecclestone, Aralık ayında Kanton sağlık departmanıyla iletişime geçerek, aşı olma talebinde bulundu.

Geçen yıl baba olan 90 yaşındaki Ecclestone, risk grubundaki isimlerden birisi ve aşının ilk dozunu aldı.

Ecclestone, "Bunun için müteşekkirim. Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissetmeme rağmen bu aşıyı olmak bana güven veriyor." dedi.

Ecclestone'un birisi geçen yıl olmak üzere dört çocuğu ve dört de torunu bulunuyor.