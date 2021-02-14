Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
279 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
294 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
300 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

paylaşım
yorumlar
Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş
Ekleyen:
, Editör

90 yaşındaki eski F1 CEO'su Bernie Ecclestone, COVID-19 aşısı olduğunu açıkladı.

Geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 hastalığı, dünyada 109 milyona kişiye bulaştı ve bunların 60,9 milyonu iyileşirken, 2,39 milyon kişi hayatını kaybetti.

Şu anda çeşitli mutasyonlar ortaya çıksa bile, aşılama çalışmaları başladı ve özellikle risk grubundaki insanlar aşı olmaya başladılar.

35 yıl önce İsviçre'den mülk satın alan Bernie Ecclestone, her ne kadar İngiliz vatandaşı olsa bile İsviçre'de COVID-19 aşısı olan ilk isimlerden biri oldu.

İsviçre'deki aşı çalışmaları Lucerne'de başladı ve Ecclestone, Aralık ayında Kanton sağlık departmanıyla iletişime geçerek, aşı olma talebinde bulundu.

Geçen yıl baba olan 90 yaşındaki Ecclestone, risk grubundaki isimlerden birisi ve aşının ilk dozunu aldı.

Ecclestone, "Bunun için müteşekkirim. Son zamanlarda kendimi çok yorgun hissetmeme rağmen bu aşıyı olmak bana güven veriyor." dedi.

Ecclestone'un birisi geçen yıl olmak üzere dört çocuğu ve dört de torunu bulunuyor.

 

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Önceki haber

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

1s
2
Formula 1

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

3s
3
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

8s
4
Formula 1

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

46 dk
5
Formula 1

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

4s
Son Haberler
Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş
F1

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

46dk
Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
F1

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

1s
Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"
F1

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"

2s
Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
F1

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

3s
Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir
F1

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

4s
Son Videolar
Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
3s

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
Formula 1 / Son dakika

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

Çok Okunanlar Bugün

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

Isola, lastik yönetiminde en iyi üç pilotu seçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Isola, lastik yönetiminde en iyi üç pilotu seçti

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

Son Haberler

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone, koronavirüs aşısı olmuş

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
F1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.