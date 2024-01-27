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Ecclestone, "kıskanılmayacak" bir listede ikinci sıraya yükseldi

Bernie Ecclestone vergi ve ceza ödemesi yapan isimler arasında ikinci sıraya çıkmış durumda.

Editör Ezel Tan
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Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone geçen yıl bir vergi dolandırıcılığı davasında suçunu kabul etmek zorunda kaldı ve ardından İngiliz hazinesine 652 milyon euro'dan fazla ödeme yapmak zorunda kaldı.

Formula 1 yönetiminin eski başkanı, bundan ötürü 2023 yılında vergi ve çeşitli para cezaları ödeyen Birleşik Krallık vatandaşları arasında ikinci sırasına yükseldi.

Ecclestone'un bu listenin ilk sıralarında yer almasının nedeni çok açık: Kraliyet Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) onu 400 milyon pound gibi önemli bir vergiyi ödememekle suçladı. Singapur'daki bir vakıf fonuna yatırılan finansal varlıklarla ilgili HRMC ile girdiği yasal mücadele uzunca bir süre devam etti ve sonunda astronomik bir meblağ ödemek zorunda kalmadı, aynı zamanda ertelenmiş 17 ay hapis cezası da aldı.

Ancak Ecclestone, İngiliz vergilerini her zaman doğru bir şekilde ödediği ve Singapur'daki milyonların "yanlışlıkla" beyan edilmediğini söylüyor.

Ecclestone, "Times'a verdiği demeçte, "Ben her zaman, her yıl, vergilerimi İngiltere'de ödedim ve ödüyorum."

"Sorun denizaşırı varlıklarım nedeniyle ortaya çıktı. HRMC onlar için de vergi ödemem gerektiğini düşündü. Ancak basit şekilde hata yapmışım ve sanırım herkes bunun farkına vardı." dedi.

Ecclestone'un avukatı Claire Montgomery, 93 yaşındaki müvekkilinin sağlık durumunun kötü olmasını bir argüman olarak öne sürerek onu hapis cezasından kurtarmayı başardı.

Bernie Ecclestone visits the paddock

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bernie Ecclestone visits the paddock

 

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