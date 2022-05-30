Ecclestone: "Kimse Monako'yu takvimden çıkaracak cesarete sahip değil"

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1955'ten beri Formula 1 takviminde bulunan Monako, takvimdeki en eski yarışlardan biri ve pandemi nedeniyle iptal edilen 2020 dışında firesiz şekilde düzenlenmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, taraftarlar ve uzmanlar tarafından "pist takvimde kalmayı hak ediyor mu" şeklinde birtakım sorular da mevcut. Monako parası olanlar için ciddi bir ihtişama sahip, ancak ortalama bir F1 seyircisi için yarışlar törensel bir sıkıcılığa sahip.

Ecclestone, bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinden emin.

Reuters'e konuşan eski Formula 1 patronu, "Kimsenin Monako'yu takvimden uzaklaştıracak cesarete sahip olduğunu düşünmüyorum."

"En kötü yarış olması veya en iyi yarış olması hiç farketmez, Monako halen F1'in en büyük mücevheri." dedi.

Monako GP'si organizatörleri geçtiğimiz günlerde Miami gibi pistlerle rekabete girebilecekleri konusunda uyarıldılar. Ancak geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ilk Miami GP'si kaygan pist yüzeyi ve geçiş yapmanın zor olması nedeniyle pilotları etkilemezken, sahte yat limanı da izleyicileri etkilemeyi başaramadı.

Ecclestone, "Miami'ye bakın. Bu bir Formula 1 yarışı değildi, ancak yerel bir kulüp yarışı olabilirdi. Otoparka birkaç tekne yerleştirerek pisti Monako'ya benzetmeye çalışıyorlardı."

"Monako'daki organizatörler halen çok mutlu, herhangi bir dramaya alet olmuyorlar ve kendilerine güveniyorlar. Ortada herhangi bir sorun görmüyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ancak Monaco'nun takvimde kalıp kalmayacağı eninde sonunda bir para meselesi haline dönüşebilir.

Monako'nun diğer yarışlardan farklı bir ticari anlaşması olduğunu doğrulayan McLaren CEO'su Zak Brown, şartların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Brown, "Monako'nun F1 ile sonsuza kadar sürecek ve oldukça avantajlı bir ticari anlaşmaya sahip olduğunu düşünüyorum. Bence F1'in yapmaya çalıştığı tek şey, pistin takvimdeki önemini kabul etmek, ancak diğer pistlerle de daha tutarlı bir ticari anlaşmaya varabilmek."

"Formula 1'in herhangi bir takımdan, herhangi bir pilottan, herhangi bir yarıştan daha büyük olduğunu düşünüyorum."

"Elbette hiçbirimiz Monako'nun takvimden çıktığını görmek istemiyoruz ama aynı zamanda bir ticari hak sahibi olarak yarış düzenlemek isteyen diğer pistlerin talepleri de göz önüne alındığında daha tutarlı bir anlaşmaya sahip olmaları gerektiğini de düşünüyoruz." dedi.