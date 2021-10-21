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Ecclestone, kaza sonrası Newey'e yardım etmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey'nin geçtiğimiz aylarda geçirdiği kazanın ayrıntıları belli olmaya devam ederken, Bernie Ecclestone'ın İngiliz mühendisin tedavisine yardım ettiği ortaya çıktı.

Ecclestone, kaza sonrası Newey'e yardım etmiş

Red Bull'un teknik direktörü Newey, yaz arasında tatil yapmak için gittiği Hırvatistan'da, bir bisiklet kazası geçirmiş ve kendisini yaralamasının ardından birkaç yarışı kaçırmak zorunda kalmıştı.

Newey'nin durumu başlangıçta kötüydü ve hastanede tedavi görmesi gerekti. Oldukça uzun bir iyileşme sürecinin ardından Newey, nihayet Türkiye'de F1 garajındaki çalışmalara geri döndü.

F1-Insider.com'a konuşan Marko, kazada Newey'nin birkaç kemiğinin kırıldığını ve başından yaralandığını belirtti.

Marko'ya göre F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, Newey'nin tedavisine yardım etti.

Marko, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Adrian'ın yokluğuyla beraber bizim için gerçekten çok zor bir dönemdi."

"Kazada Adrian'ın birkaç kemiği kırılmıştı ve başından yaralanmıştı. Neyse ki Bernie Ecclestone da aynı noktada Hırvatistan'daydı."

"Bernie'nin Hırvatistanlı yetkililerle çok yakın bağları var. Adrian'ın derhal en iyi tıbbi tedaviyi almasını sağladı ve ayrıca İngiltere'ye geri dönüşüyle ilgili operasyonları da ayarladı."

Marko, şu anda performans anlamında ileriye doğru gitmeleri gerektiğini ve Newey'nin dönüşüyle beraber bunu yapabileceklerini söyledi.

"Acilen adım atmamız gerekiyor. Aksi takdirde bizim için gerçekten çok zor olacak. Kağıt üzerinde sadece Meksika ve Sao Paulo'da avantajımız var. O da rakım yüzünden. Orada Mercedes motoru, rakım nedeniyle önemli bir rol oynayamıyor. Ayrıca bizim aerodinamik anlamda daha iyi çalışan bir aracımız var. Kalan pistlerin hepsi bize yabancı.

"Adrian İstanbul'a geldiğinde, araçla ilgili sorunlarımız olduğunu hemen anladı. Durum gelecekte daha iyi olmalı. Bir şansa sahip olmak için tekrar araçtan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor. Umarım bunu, bu hafta sonu Austin'de yapabiliriz."

Adrian Newey

Adrian Newey

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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