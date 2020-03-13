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Ecclestone: "Kimse sorumluluk almak istemediği için iptal kararı uzadı"

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Ecclestone: "Kimse sorumluluk almak istemediği için iptal kararı uzadı"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: İnci Beğen , Editör
13 Mar 2020 15:42

Avustralya Grand Prix'si hafta sonunda yaşanan olaylar ve sonrasında alınan iptal kararı Bernie Ecclestone'ın tepkisini çekti.

Avustralya GP'de perşembe ve cuma günleri adeta kabus yaşandı. McLaren'ın çalışanlarından birinde Coronavirüs tespit edilmesi sonrası çekilme kararının ardından F1 yönetimi, yarışı iptal ettiğini duyurdu.

Ancak F1 yönetimi bu kararı almak için uzun süre bekledi. Sabah takımlar, basın ve seyirciler piste geldiği zaman yarışın iptal edildiği duyuruldu. Oysa F1 dünyası tüm gece boyunca FIA ile Liberty'den bir açıklama gelmesini bekliyordu.

Taraflar çok fazla beklendiği için suçlanmaya devam ederken, Bernie Ecclestone da bu noktada FIA ve F1'i eleştirdi.

Eski Formula 1 patronu Auto Bild'e, "Buradaki temel soru oldukça uzun bir süre hiçbir şey yapmamalarıydı."

“Elbette bunun pek çok sebebi var. Kimse sorumluluk almak istemedi. Çünkü sorumluluklar her zaman resmi olarak iptal eden tarafa biniyor."

"Bunu yapan kim olursa olsun, maddi olarak da sorumluluk alması gerekiyor. Görünüşe bakılırsa hiç kimse bunu yapmak istemedi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Editör Bjorn Smit

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