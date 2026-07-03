Ecclestone: "Horner'ın işi gerçekten zor"

Horner, yaklaşık bir yıl önce Red Bull'un kendisini CEO ve takım patronluğu görevlerinden alarak yollarını ayırmasıyla F1 sahnesinden uzaklaşmıştı.

Deneyimli yönetici, takımdan ani bir kararla ayrılmış olsa da, 2005'te spora yeni katılan Red Bull'u 2010'da ilk şampiyonluklarını kazanan bir ekibe dönüştürerek spor tarihinin en başarılı F1 takım patronlarından biri olmuştu.

Milton Keynes merkezli takımı altı Takımlar ve sekiz Pilotlar Şampiyonluğuna ulaştıran Horner, bu başarıları, önce Sebastian Vettel ve ardından Max Verstappen ile kurulan iki ayrı dominasyon döneminde elde etti.

Ancak takımın aldığı kötü sonuçlar ve Max Verstappen'in geleceği hakkındaki söylentilerin artmasıyla radikal bir karar alındı ve Horner, geçen yılki Britanya Grand Prix'sinin ardından derhal geçerli olmak üzere görevinden uzaklaştırıldı.

Red Bull'dan tamamen ayrılmak üzere anlaşan ve o günden bu yana boşta olan Horner, Ocak ayında F1'e dönme arzusu hakkında demeçler vermiş fakat bunun ancak doğru bir kariyer hedefiyle mümkün olabileceğini vurgulamıştı.

Horner'ın geleceği belirsizliğini korurken, F1'in eski patronu ve Horner'ın yakın arkadaşı Bernie Ecclestone, Avusturya Grand Prix'si öncesinde bu sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

F1'in Horner gibi politik açıdan zeki bir figürü arayıp aramadığı sorulduğunda Ecclestone, eski takım patronunun zor bir pozisyonda olduğunu belirtti.

Ecclestone, "Christian zaten zor bir durumda. Nereye giderse gitsin, başarılı olamazsa insanlar şöyle diyecek: 'Ah Christian, Red Bull'dayken o büyük bütçeler ve imkânlar sayesinde çok iyiydin ama şimdi onlar olmadığı için kazanamıyorsun.' "Bu yüzden işi gerçekten zor." dedi.

Horner yeni bir kariyer hamlesi için ortalarda görünmese de Ecclestone onunla yakın temasta kalmaya devam ettiğini ve kariyer planlaması üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını doğruladı: "Onunla epey sık konuşuyoruz. Başlarda şansını Ferrari'de denemesi için onu ikna etmeye çalışıyordum."

Ancak Horner'ın nereye gidebileceği konusunda sıkıştırıldığında Ecclestone, "Hiçbir fikrim yok." yanıtını verdi.

Olası bir Ferrari anlaşmasının yolu şimdilik kapanmış gibi görünüyor. İtalyan ekip geçtiğimiz günlerde takım patronu Fred Vasseur'ün sözleşmesini uzatarak Fransız yöneticiyi en azından 2027'nin sonuna kadar takımda tutmayı garantiledi.

Öte yandan Horner'ın bir sonraki F1 görevinde daha büyük sorumluluklar üstlenmek istediği de biliniyor. Deneyimli yönetici, 20 yıllık Red Bull Racing serüveninin ardından sporda yarım kalan işleri olduğunu dile getirmişti.

F1 şemsiyesi altındaki diğer Red Bull şirketlerinde de benzer pozisyonlara sahip olan Horner'ın geçen yaz Britanya Grand Prix'si sonrası ani bir kararla görevden alınışına dair Red Bull GmbH tarafından hiçbir zaman resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Fakat bu ayrılık; Verstappen ve Mercedes dedikodularının zirve yaptığı, takımın performans anlamında zorlandığı ve Horner'ın bizzat dâhil olduğu görevi kötüye kullanma iddialarının üst üste geldiği çalkantılı bir döneme denk geldi. Asıl nedenin ise ana şirketin pazarlama kontrolünü tamamen geri alma isteği olduğu düşünülüyor.

O zamandan bu yana Horner'ın, Alpine F1 takımının Otro Capital'de bulunan yüzde 24'lük hissesini satın almak için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Amerikalı yatırım şirketi, Eylül 2026'dan itibaren Renault denetimi olmaksızın bu hisselerle ilgili kararlar alma hakkına sahip olacak.

Bunun yanı sıra Horner'ın adı, F1'e girmeyi planlayan Çinli otomotiv devi BYD ile de anılıyor. İhtimalleri görüşmek üzere geçtiğimiz ay Monako Grand Prix'sinde FIA ve FOM yetkilileriyle buluşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin, geleceğe dair planlar hakkında Horner ile de bir dizi görüşme yaptığı biliniyor.

Verdiği bir röportajda Horner'ın BYD'nin "yakın bir dostu" olduğunu doğrulayan Li, markanın Formula 1'e girme ihtimali hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Gündemdeki bir diğer güçlü ihtimal ise Horner'ın Aston Martin'e geçmesi. Takım sahibi Lawrence Stroll, daha önce İngiliz tasarımcı Adrian Newey'yi yönetici teknik ortak ve takım patronu görevine getirmek için takımdan hisse teklifinde bulunmuştu.

Horner'ın da bir sonraki görevi için takımdan hisse veya sahiplik talep ettiği biliniyor. Bu bağlamda, eski Red Bull meslektaşı Jonathan Wheatley'nin Aston Martin'e takım patronu olarak katılmasının Horner için bir engel teşkil etmeyeceği düşünülüyor.

Stroll'ün sezon başında Horner'a bir teklif götürdüğü anlaşılsa da, Newey'nin bu ihtimale pek sıcak bakmadığı konuşuluyor. Aston Martin'de köklü değişikliklere giden ve bu hamlelerin ardından takımda performans düşüşü yaşayan başarılı tasarımcının, dışarıdan bakıldığında eski Red Bull patronu tarafından 'kurtarılıyormuş' gibi bir algı yaratılmasından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor.

Bu hafta çıkan söylentiler Stroll'ün yeni bir teklifle Horner'ın kapısını tekrar çaldığını öne sürse de, kaynaklar bu yılın başında gerçekleşen görüşmelerden bu yana ikili arasında yeni bir temas olmadığını belirtiyor.